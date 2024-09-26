В Минфине заявили, что обсуждения легализации онлайн-продаж алкоголя заморожены

Обсуждения легализации онлайн-продажи алкогольной продукции заморожены. Об этом заявил замглавы финансового ведомства Алексей Сазанов.
«Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждения по нему заморожены», — заявил Алексей Сазанов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сказал, что запуск онлайн-продаж алкоголя в России возможен не раньше 2025 года в случае одобрения соответствующего законопроекта, передает деловое издание «Взгляд». Он также напомнил о запрете на продажу алкогольной продукции онлайн, который был введен в России 17 лет назад, после чего начал развиваться теневой рынок. Так, по оценке НИФИ Минфина, с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов бюджета из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей».
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