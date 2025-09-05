Путин рассказал о росте расходов российского бюджета

Расходы федерального бюджета России продолжают расти, в том числе за счет увеличения вложений в развитие инфраструктуры, образования, обороны и финансирования специальной военной операции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Расходы растут. Это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе на Дальнем Востоке <...> Нам нужно работать над доходной частью <...> здесь есть о чем поговорить <...> нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производство», — заявил Путин. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Одной из ключевых тем мероприятия стали вопросы международного сотрудничества и экономического развития Дальнего Востока.
