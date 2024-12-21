Германия отреагировала на сообщения, что Шольц едет в Москву с мирным планом

Кабмин ФРГ: сообщения о скором визите Шольца в Россию являются вымыслом
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Олаф Шольц якобы планировал съездить в Москву на переговоры
Олаф Шольц якобы планировал съездить в Москву на переговоры Фото:

Правительство Германии опровергло планы канцлера Олафа Шольца в ближайшее время посетить Москву. Сообщения в СМИ назвали вымыслом. 

«Сообщения о якобы скором визите Шольца в Россию являются вымыслом», — сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ. Информацию приводит РИА Новости. 

О планах Шольца посетить Москву в ближайшее время сообщила немецкая газета Der Spiegel. Канцлер якобы хотел приехать с «мирной миссией». Однако в Кремле сообщили, что никаких запросов от Берлина по поводу поездки Шольца не поступало. 

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Правительство Германии опровергло планы канцлера Олафа Шольца в ближайшее время посетить Москву. Сообщения в СМИ назвали вымыслом.  «Сообщения о якобы скором визите Шольца в Россию являются вымыслом», — сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ. Информацию приводит РИА Новости.  О планах Шольца посетить Москву в ближайшее время сообщила немецкая газета Der Spiegel. Канцлер якобы хотел приехать с «мирной миссией». Однако в Кремле сообщили, что никаких запросов от Берлина по поводу поездки Шольца не поступало. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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