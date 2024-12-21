Германия отреагировала на сообщения, что Шольц едет в Москву с мирным планом

Правительство Германии опровергло планы канцлера Олафа Шольца в ближайшее время посетить Москву. Сообщения в СМИ назвали вымыслом.
«Сообщения о якобы скором визите Шольца в Россию являются вымыслом», — сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ. Информацию приводит РИА Новости.
О планах Шольца посетить Москву в ближайшее время сообщила немецкая газета Der Spiegel. Канцлер якобы хотел приехать с «мирной миссией». Однако в Кремле сообщили, что никаких запросов от Берлина по поводу поездки Шольца не поступало.
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