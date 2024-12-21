Больше автомобилей в РФ смогут нарушать дорожные правила

Российское правительство внесло поправки в пункт 3.5 ПДД, согласно которому спецтехника с оранжевыми и желтыми проблесковыми маячками сможет не соблюдать некоторые дорожные знаки и отступать от требований дорожной разметки. Об этом говорится в тексте документа.
«Водители крупногабаритных транспортных средств с включенным проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета при наличии специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства <...> могут отступать от требований дорожной разметки при условии обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в документе. Информацию передает «Парламентская газета».
Также правила ПДД могут нарушать водители машин с включенным проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, которые сопровождают крупногабаритный транспорт. Кроме того, указанные автомобили получают возможность игнорировать некоторые дорожные знаки, включая знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Ограничение массы» и «Ограничение высоты».
Для получения необходимых спецразрешений заявления могут подаваться как в органы местного самоуправления на предполагаемом маршруте, так и через портал ЕСИА для длительных поездок. Получение разрешения также влечет за собой уплату платежей, направленных на компенсацию возможного ущерба дорожному покрытию.
Ранее в Госдуме одобрили повышение штрафов за нарушение ПДД. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Кроме того, с этого момента увеличивается до 45 тысяч рублей штраф за вождение в нетрезвом виде, до 7,5 тысячи рублей — за превышение скорости и выезд на встречную полосу и до 1,5 тысячи — за проезд на красный сигнал светофора, передает 360.ru.
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