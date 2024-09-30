Известная поп-звезда нулевых впала в кому после попытки суицида

Певицу Сашу Project госпитализировали в тяжелом состоянии
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Певица Саша Project впала в кому до приезда врачей Фото:

Певица Саша Project была госпитализирована 29 сентября в тяжелом состоянии. По предварительной информации, артистка пыталась покончить с собой.

«Сейчас 38-летняя звезда нулевых находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Предположительно, певица связалась с матерью и сообщила ей о плохом самочувствии. Чуть позже артистку нашли без сознания», —пишет онлайн-журнал StarHit. Издание отмечает, что Саша Project впала в кому до прибытия бригады медиков.

Певица Саша Project известна по композициям композиций «Мне очень нужен ты» и «Говорила мама». У Саши Гинзбург (реальная фамилия поп-певицы — прим.ред) есть двое детей: дочь Милена и сын Лев. Причины, которые могли подтолкнуть артистку на такой поступок, в настоящее время выясняются.

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Певица Саша Project была госпитализирована 29 сентября в тяжелом состоянии. По предварительной информации, артистка пыталась покончить с собой. «Сейчас 38-летняя звезда нулевых находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Предположительно, певица связалась с матерью и сообщила ей о плохом самочувствии. Чуть позже артистку нашли без сознания», —пишет онлайн-журнал StarHit. Издание отмечает, что Саша Project впала в кому до прибытия бригады медиков. Певица Саша Project известна по композициям композиций «Мне очень нужен ты» и «Говорила мама». У Саши Гинзбург (реальная фамилия поп-певицы — прим.ред) есть двое детей: дочь Милена и сын Лев. Причины, которые могли подтолкнуть артистку на такой поступок, в настоящее время выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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