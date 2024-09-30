Многодетным семьям спишут долги по ипотеке на 450 тысяч рублей

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Многодетные семьи получат погашение долгов по ипотекам на сумму 450 тысяч рублей Фото:

Многодетным семьям будут списаны ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей, при этом погашение задолженности по ипотечному кредиту будет производиться в этом размере, но не превышающем указанную сумму. Об этом говорится в пояснительной записке к закону о федеральном бюджете.

«Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и вне зависимости от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей», — говорится в документе. Отмечается, что в соответствии с федеральным законом, право на господдержку по ипотечным кредитам имеют граждане РФ — родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребенок и которые являются заемщиками.

На данную программу планируется выделить 296,7 миллиарда рублей. Это финансирование позволит реализовать запланированные инициативы и проекты.

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Многодетным семьям будут списаны ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей, при этом погашение задолженности по ипотечному кредиту будет производиться в этом размере, но не превышающем указанную сумму. Об этом говорится в пояснительной записке к закону о федеральном бюджете. «Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и вне зависимости от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей», — говорится в документе. Отмечается, что в соответствии с федеральным законом, право на господдержку по ипотечным кредитам имеют граждане РФ — родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребенок и которые являются заемщиками. На данную программу планируется выделить 296,7 миллиарда рублей. Это финансирование позволит реализовать запланированные инициативы и проекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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