Многодетным семьям спишут долги по ипотеке на 450 тысяч рублей

30 сентября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Многодетные семьи получат погашение долгов по ипотекам на сумму 450 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многодетным семьям будут списаны ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей, при этом погашение задолженности по ипотечному кредиту будет производиться в этом размере, но не превышающем указанную сумму. Об этом говорится в пояснительной записке к закону о федеральном бюджете. «Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и вне зависимости от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей», — говорится в документе. Отмечается, что в соответствии с федеральным законом, право на господдержку по ипотечным кредитам имеют граждане РФ — родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребенок и которые являются заемщиками. На данную программу планируется выделить 296,7 миллиарда рублей. Это финансирование позволит реализовать запланированные инициативы и проекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетным семьям будут списаны ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей, при этом погашение задолженности по ипотечному кредиту будет производиться в этом размере, но не превышающем указанную сумму. Об этом говорится в пояснительной записке к закону о федеральном бюджете. «Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и вне зависимости от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей», — говорится в документе. Отмечается, что в соответствии с федеральным законом, право на господдержку по ипотечным кредитам имеют граждане РФ — родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребенок и которые являются заемщиками. На данную программу планируется выделить 296,7 миллиарда рублей. Это финансирование позволит реализовать запланированные инициативы и проекты.