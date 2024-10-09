Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл в уральском дерби. Фото

09 октября 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Для «Уралмаша» это второе поражение подряд Фото: Александр Стародумов © URA.RU Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл в уральском дерби «Парме» из Перми. Матч пятого тура Единой лиги ВТБ для команды из Екатеринбурга завершился со счетом 56:63 (12:19; 11:19; 6:9; 27:16). Встреча прошла во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» при 2,5 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU. Лучшим снайпером матча стал разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер. Он забросил 23 очка, сделал восемь подборов и отдал две передачи. У «Пармы» самыми результативными стали атакующий защитник Гарретт Нэвелс и центровой Ройс Хэмм — по 16 очков. После этой встречи БК «Уралмаш» опустился на девятую строчку с семью очками. Пермский клуб занимает седьмое место (девять очков). В прошлом матче «Уралмаш» уступил казанскому УНИКСу со счетом 65:87 в Екатеринбурге. До этого уральский клуб одержал две победы и проиграл чемпиону прошлого сезона — ЦСКА по ходу гостевой серии. Сезон 2023/24 стал дебютным для «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ. Они смогли выйти в плей-офф и стали единственной командой, которая не проиграла всухую серию против фаворита в четвертьфинале. БК «Уралмаш» проиграл по серии «Зениту» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2. Также уралмашевцы взяли бронзовые медали Кубка России по баскетболу прошлого сезона, проиграв будущему победителю — БК «Зенит». Фото: Александр Стародумов © URA.RU Фото: Александр Стародумов © URA.RU Фото: Александр Стародумов © URA.RU Фото: Александр Стародумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл в уральском дерби «Парме» из Перми. Матч пятого тура Единой лиги ВТБ для команды из Екатеринбурга завершился со счетом 56:63 (12:19; 11:19; 6:9; 27:16). Встреча прошла во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» при 2,5 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU. Лучшим снайпером матча стал разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер. Он забросил 23 очка, сделал восемь подборов и отдал две передачи. У «Пармы» самыми результативными стали атакующий защитник Гарретт Нэвелс и центровой Ройс Хэмм — по 16 очков. После этой встречи БК «Уралмаш» опустился на девятую строчку с семью очками. Пермский клуб занимает седьмое место (девять очков). В прошлом матче «Уралмаш» уступил казанскому УНИКСу со счетом 65:87 в Екатеринбурге. До этого уральский клуб одержал две победы и проиграл чемпиону прошлого сезона — ЦСКА по ходу гостевой серии. Сезон 2023/24 стал дебютным для «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ. Они смогли выйти в плей-офф и стали единственной командой, которая не проиграла всухую серию против фаворита в четвертьфинале. БК «Уралмаш» проиграл по серии «Зениту» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2. Также уралмашевцы взяли бронзовые медали Кубка России по баскетболу прошлого сезона, проиграв будущему победителю — БК «Зенит».