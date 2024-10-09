Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл в уральском дерби. Фото

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Дерби БК "Уралмаш" vs. "Парма"; 9 октября 2024 г., баскетбол
Для «Уралмаша» это второе поражение подряд Фото:

Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл в уральском дерби «Парме» из Перми. Матч пятого тура Единой лиги ВТБ для команды из Екатеринбурга завершился со счетом 56:63 (12:19; 11:19; 6:9; 27:16). Встреча прошла во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» при 2,5 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU.

Лучшим снайпером матча стал разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер. Он забросил 23 очка, сделал восемь подборов и отдал две передачи. У «Пармы» самыми результативными стали атакующий защитник Гарретт Нэвелс и центровой Ройс Хэмм — по 16 очков. После этой встречи БК «Уралмаш» опустился на девятую строчку с семью очками. Пермский клуб занимает седьмое место (девять очков).

В прошлом матче «Уралмаш» уступил казанскому УНИКСу со счетом 65:87 в Екатеринбурге. До этого уральский клуб одержал две победы и проиграл чемпиону прошлого сезона — ЦСКА по ходу гостевой серии.

Сезон 2023/24 стал дебютным для «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ. Они смогли выйти в плей-офф и стали единственной командой, которая не проиграла всухую серию против фаворита в четвертьфинале. БК «Уралмаш» проиграл по серии «Зениту» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2. Также уралмашевцы взяли бронзовые медали Кубка России по баскетболу прошлого сезона, проиграв будущему победителю — БК «Зенит».

Дерби БК "Уралмаш" vs. "Парма"; 9 октября 2024 г.
Фото:
Дерби БК "Уралмаш" vs. "Парма"; 9 октября 2024 г.
Фото:
Дерби БК "Уралмаш" vs. "Парма"; 9 октября 2024 г.
Фото:
Дерби БК "Уралмаш" vs. "Парма"; 9 октября 2024 г.
Фото:

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Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл в уральском дерби «Парме» из Перми. Матч пятого тура Единой лиги ВТБ для команды из Екатеринбурга завершился со счетом 56:63 (12:19; 11:19; 6:9; 27:16). Встреча прошла во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» при 2,5 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU. Лучшим снайпером матча стал разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер. Он забросил 23 очка, сделал восемь подборов и отдал две передачи. У «Пармы» самыми результативными стали атакующий защитник Гарретт Нэвелс и центровой Ройс Хэмм — по 16 очков. После этой встречи БК «Уралмаш» опустился на девятую строчку с семью очками. Пермский клуб занимает седьмое место (девять очков). В прошлом матче «Уралмаш» уступил казанскому УНИКСу со счетом 65:87 в Екатеринбурге. До этого уральский клуб одержал две победы и проиграл чемпиону прошлого сезона — ЦСКА по ходу гостевой серии. Сезон 2023/24 стал дебютным для «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ. Они смогли выйти в плей-офф и стали единственной командой, которая не проиграла всухую серию против фаворита в четвертьфинале. БК «Уралмаш» проиграл по серии «Зениту» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2. Также уралмашевцы взяли бронзовые медали Кубка России по баскетболу прошлого сезона, проиграв будущему победителю — БК «Зенит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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