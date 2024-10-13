Турцию назвали ненадежным кандидатом в БРИКС из-за политический метаний

Aydinlik: зигзаги турецкой внешней политики вызывают сомнения в БРИКС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг России и Турции. Москва, российский флаг, флаг турции, флаг, триколор, флаг россии, турецкий флаг
Страны БРИКС не хотят толкать Турцию в лоно Атлантики Фото:

Политические метания Турции на политическом поле вызвали сомнения у стран БРИКС в надежности страны как потенциального члена организации. Об этом сообщает газета Aydinlik.

«Зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС», — передает Aydinlik Несмотря на это, страны-члены БРИКС не хотят отталкивать Турцию в «лоно Атлантики».

Ранее заявлялось о желании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать переговоры на саммите БРИКС в Казани с российским президентом Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сам саммит пройдет с 22 по 24 октября 2024 года. Сенатор Алексей Пушков сообщал, что Запад воспринимает БИРКС как антипод своей гегемонии в финансовой системе. Это показывает, что Запад теряет авторитет, заключил сенатор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Политические метания Турции на политическом поле вызвали сомнения у стран БРИКС в надежности страны как потенциального члена организации. Об этом сообщает газета Aydinlik. «Зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС», — передает Aydinlik Несмотря на это, страны-члены БРИКС не хотят отталкивать Турцию в «лоно Атлантики». Ранее заявлялось о желании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать переговоры на саммите БРИКС в Казани с российским президентом Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сам саммит пройдет с 22 по 24 октября 2024 года. Сенатор Алексей Пушков сообщал, что Запад воспринимает БИРКС как антипод своей гегемонии в финансовой системе. Это показывает, что Запад теряет авторитет, заключил сенатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...