Турцию назвали ненадежным кандидатом в БРИКС из-за политический метаний

Aydinlik: зигзаги турецкой внешней политики вызывают сомнения в БРИКС

13 октября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Страны БРИКС не хотят толкать Турцию в лоно Атлантики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политические метания Турции на политическом поле вызвали сомнения у стран БРИКС в надежности страны как потенциального члена организации. Об этом сообщает газета Aydinlik. «Зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС», — передает Aydinlik Несмотря на это, страны-члены БРИКС не хотят отталкивать Турцию в «лоно Атлантики». Ранее заявлялось о желании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать переговоры на саммите БРИКС в Казани с российским президентом Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сам саммит пройдет с 22 по 24 октября 2024 года. Сенатор Алексей Пушков сообщал, что Запад воспринимает БИРКС как антипод своей гегемонии в финансовой системе. Это показывает, что Запад теряет авторитет, заключил сенатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политические метания Турции на политическом поле вызвали сомнения у стран БРИКС в надежности страны как потенциального члена организации. Об этом сообщает газета Aydinlik. «Зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС», — передает Aydinlik Несмотря на это, страны-члены БРИКС не хотят отталкивать Турцию в «лоно Атлантики». Ранее заявлялось о желании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать переговоры на саммите БРИКС в Казани с российским президентом Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сам саммит пройдет с 22 по 24 октября 2024 года. Сенатор Алексей Пушков сообщал, что Запад воспринимает БИРКС как антипод своей гегемонии в финансовой системе. Это показывает, что Запад теряет авторитет, заключил сенатор.