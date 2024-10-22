Bloomberg: превращение БРИКС в антиамериканскую коалицию не нравится Индии

Индия выражает свое несогласие с дальнейшим расширением БРИКС и поддерживает идею создания категории «стран-партнеров БРИКС» без предоставления права голоса. По словам индийских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, такая позиция направлена на предотвращение превращения организации в платформу с антиамериканской направленностью.
«Индия на данный момент выступает против дальнейшего расширения и поддерживает категорию „стран-партнеров БРИКС“ без права голоса, поскольку хочет уберечь группу от превращения в антиамериканский орган, в котором доминируют Китай и Россия», — пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников. По мнению Запада, причиной для такого недовольства стало желание России в рамках БРИКС отказаться от расчетов в долларах.
Как сообщает издание, для других стран БРИКС мотивация отказаться от использования доллара не столь значительна. Российская экономика якобы подвергается серьезному давлению из-за обширных санкций, уточняет агентство. Как отмечает Ван Ивэй, руководитель Центра европейских исследований Университета Жэньминь в Пекине, на саммите Россия намерена добиться дедолларизации платежной системы, но Китай считает данный шаг чрезмерно амбициозным.
При этом растущее влияние БРИКС становится все более очевидным. Коллективно девять стран-членов этой организации теперь занимают 26% мировой экономики и представляют 45% населения планеты, в то время как страны G-7 контролируют 44% мирового ВВП и 10% населения мира.
Председатель совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов заявил, что стремление множества стран присоединиться к БРИКС подчеркивает нарастающую потребность в международных отношениях, которые не зависят от западных влияний. Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул важность двусторонних отношений с Россией, отметив, что это его второй визит в Россию за последние три месяца.
«За последние 15 лет наше объединение получило мощное развитие, и сегодня многие страны хотели бы к нам присоединиться», — отметил Моди. Он выразив мнение об успешном председательстве России в БРИКС на текущий момент.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 22 октября, индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил о готовности страны помочь в урегулировании конфликта на Украине и поддержке мирного процесса. Он подчеркнул, что Индия окажет любое возможное содействие в будущем для решения конфликта и подчеркнул важность обсуждения всех наболевших вопросов.
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