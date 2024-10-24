«Пейте пиво и не женитесь»: отметившая 105-летие женщина раскрыла секрет долголетия

Daily Mail: пиво и отсутствие брака помогло британке дожить до 105 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Пиво помогает долго жить, считает британка Хэннингс
Пиво помогает долго жить, считает британка Хэннингс Фото:

Секретом своего долголетия 105-летняя британка Кэтлин Хеннингс считает регулярное употребление пива и отсутствие брака. Об этом она рассказала, отмечая свой день рождения.

«Секрет долгой жизни — это пинта „Гиннесса“ и отсутствие брака», — передает слова Хеннингс газета Daily Mail. Женщина отметила юбилей в доме престарелых в британском графстве Глостершир. Вокруг были друзьями, а в руке любимый напиток.

Однако каждый такой случай уникален. В целом, для долголетия и хорошей физической формы необходимо правильно питаться, хорошо высыпаться и активно жить. От вредных привычек стоит отказаться. Об этом рассказывала главный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина. 

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Секретом своего долголетия 105-летняя британка Кэтлин Хеннингс считает регулярное употребление пива и отсутствие брака. Об этом она рассказала, отмечая свой день рождения. «Секрет долгой жизни — это пинта „Гиннесса“ и отсутствие брака», — передает слова Хеннингс газета Daily Mail. Женщина отметила юбилей в доме престарелых в британском графстве Глостершир. Вокруг были друзьями, а в руке любимый напиток. Однако каждый такой случай уникален. В целом, для долголетия и хорошей физической формы необходимо правильно питаться, хорошо высыпаться и активно жить. От вредных привычек стоит отказаться. Об этом рассказывала главный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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