«Пейте пиво и не женитесь»: отметившая 105-летие женщина раскрыла секрет долголетия

Секретом своего долголетия 105-летняя британка Кэтлин Хеннингс считает регулярное употребление пива и отсутствие брака. Об этом она рассказала, отмечая свой день рождения.
«Секрет долгой жизни — это пинта „Гиннесса“ и отсутствие брака», — передает слова Хеннингс газета Daily Mail. Женщина отметила юбилей в доме престарелых в британском графстве Глостершир. Вокруг были друзьями, а в руке любимый напиток.
Однако каждый такой случай уникален. В целом, для долголетия и хорошей физической формы необходимо правильно питаться, хорошо высыпаться и активно жить. От вредных привычек стоит отказаться. Об этом рассказывала главный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина.
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