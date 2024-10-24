24 октября 2024

Названы самые действенные способы для сохранения здоровья осенью

«Купер»: увлажнитель воздуха поможет подготовить организм к осеннему периоду
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие современные гаджеты можно использовать дома для профилактики ОРВИ
Многие современные гаджеты можно использовать дома для профилактики ОРВИ Фото:

Для профилактики, лечения и диагностики простудных заболеваний в домашних условиях можно использовать увлажнители воздуха, современные ингаляторы и умные камеры здоровья. Такие рекомендации URA.RU дали в пресс-службе сервиса «Купер».

«Осенью температура воздуха снижается, повышается активность вирусных агентов. В результате растет заболеваемость. Бороться со всем этим поможет увлажнитель воздуха — устройство для поддержания необходимой влажности в помещении», — пояснили представители компании.

Также дома не помешает небулайзер. Это прибор для ингаляции. После назначения врача его можно использовать с различными лекарствами для уменьшения отечности и увлажнения дыхательных путей, советуют эксперты.

Не стоит пренебрегать и умной камерой здоровья. Она предназначена для удаленного осмотра пациента врачом. С помощью камеры можно сделать фото или видео внутренних полостей горла, носа, ушей и кожи. Гаджет является удобным и простым в использовании, его можно синхронизировать с приложением в смартфоне, отмечают специалисты «Купера».

Ранее инфекционист Вера Сережина рассказывала, как укрепить здоровье осенью. Врач отмечала важность комплексного подхода, пишет Life. А вирусологи Павел Волчков перечислял способы избежать осенних простуд. Он добавлял, что полностью защититься от вирусов невозможно, передает VSE42.

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Для профилактики, лечения и диагностики простудных заболеваний в домашних условиях можно использовать увлажнители воздуха, современные ингаляторы и умные камеры здоровья. Такие рекомендации URA.RU дали в пресс-службе сервиса «Купер». «Осенью температура воздуха снижается, повышается активность вирусных агентов. В результате растет заболеваемость. Бороться со всем этим поможет увлажнитель воздуха — устройство для поддержания необходимой влажности в помещении», — пояснили представители компании. Также дома не помешает небулайзер. Это прибор для ингаляции. После назначения врача его можно использовать с различными лекарствами для уменьшения отечности и увлажнения дыхательных путей, советуют эксперты. Не стоит пренебрегать и умной камерой здоровья. Она предназначена для удаленного осмотра пациента врачом. С помощью камеры можно сделать фото или видео внутренних полостей горла, носа, ушей и кожи. Гаджет является удобным и простым в использовании, его можно синхронизировать с приложением в смартфоне, отмечают специалисты «Купера». Ранее инфекционист Вера Сережина рассказывала, как укрепить здоровье осенью. Врач отмечала важность комплексного подхода, пишет Life. А вирусологи Павел Волчков перечислял способы избежать осенних простуд. Он добавлял, что полностью защититься от вирусов невозможно, передает VSE42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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