Венесуэла резко раскритиковала Бразилию за отказ в приеме в БРИКС. Глава МИД Республики Иван Хиль назвал действия Бразилии необъяснимой агрессией и враждебным жестом.
«Противореча природе и постулатам БРИКС, представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило предотвратить вступление родины Боливара в эту организацию, что представляет собой аморальную агрессию против Венесуэлы и враждебный жест», — заявил Хиль в своем telegram-канале. Он отметил, что это противоречит принципам БРИКС и дополнительно усугубляет санкции против Венесуэлы.
Кроме того, Венесуэла поблагодарила российского президента Владимира Путина за приглашение к участию в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Представители Республики назвали его историческим событием.
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Венесуэла резко раскритиковала Бразилию за отказ в приеме в БРИКС. Глава МИД Республики Иван Хиль назвал действия Бразилии необъяснимой агрессией и враждебным жестом. «Противореча природе и постулатам БРИКС, представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило предотвратить вступление родины Боливара в эту организацию, что представляет собой аморальную агрессию против Венесуэлы и враждебный жест», — заявил Хиль в своем telegram-канале. Он отметил, что это противоречит принципам БРИКС и дополнительно усугубляет санкции против Венесуэлы. Кроме того, Венесуэла поблагодарила российского президента Владимира Путина за приглашение к участию в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Представители Республики назвали его историческим событием.