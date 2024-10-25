Венесуэла жестко раскритиковала Бразилию за отказ в приеме в БРИКС

Каракас назвал отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС аморальной агрессией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, бизнесмен, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, шариковая ручка, деловой стиль одежды
Действия Бразилии противоречат принципам БРИКС, заявил глава МИД Венесуэлы Хиль Фото:

Венесуэла резко раскритиковала Бразилию за отказ в приеме в БРИКС. Глава МИД Республики Иван Хиль назвал действия Бразилии необъяснимой агрессией и враждебным жестом.

«Противореча природе и постулатам БРИКС, представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило предотвратить вступление родины Боливара в эту организацию, что представляет собой аморальную агрессию против Венесуэлы и враждебный жест», — заявил Хиль в своем telegram-канале. Он отметил, что это противоречит принципам БРИКС и дополнительно усугубляет санкции против Венесуэлы.

Кроме того, Венесуэла поблагодарила российского президента Владимира Путина за приглашение к участию в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Представители Республики назвали его историческим событием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венесуэла резко раскритиковала Бразилию за отказ в приеме в БРИКС. Глава МИД Республики Иван Хиль назвал действия Бразилии необъяснимой агрессией и враждебным жестом. «Противореча природе и постулатам БРИКС, представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило предотвратить вступление родины Боливара в эту организацию, что представляет собой аморальную агрессию против Венесуэлы и враждебный жест», — заявил Хиль в своем telegram-канале. Он отметил, что это противоречит принципам БРИКС и дополнительно усугубляет санкции против Венесуэлы. Кроме того, Венесуэла поблагодарила российского президента Владимира Путина за приглашение к участию в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Представители Республики назвали его историческим событием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...