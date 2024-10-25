Венесуэла жестко раскритиковала Бразилию за отказ в приеме в БРИКС

Каракас назвал отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС аморальной агрессией

25 октября 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Действия Бразилии противоречат принципам БРИКС, заявил глава МИД Венесуэлы Хиль Фото: Анна Майорова © URA.RU Венесуэла резко раскритиковала Бразилию за отказ в приеме в БРИКС. Глава МИД Республики Иван Хиль назвал действия Бразилии необъяснимой агрессией и враждебным жестом. «Противореча природе и постулатам БРИКС, представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило предотвратить вступление родины Боливара в эту организацию, что представляет собой аморальную агрессию против Венесуэлы и враждебный жест», — заявил Хиль в своем telegram-канале. Он отметил, что это противоречит принципам БРИКС и дополнительно усугубляет санкции против Венесуэлы. Кроме того, Венесуэла поблагодарила российского президента Владимира Путина за приглашение к участию в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Представители Республики назвали его историческим событием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Венесуэла резко раскритиковала Бразилию за отказ в приеме в БРИКС. Глава МИД Республики Иван Хиль назвал действия Бразилии необъяснимой агрессией и враждебным жестом. «Противореча природе и постулатам БРИКС, представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило предотвратить вступление родины Боливара в эту организацию, что представляет собой аморальную агрессию против Венесуэлы и враждебный жест», — заявил Хиль в своем telegram-канале. Он отметил, что это противоречит принципам БРИКС и дополнительно усугубляет санкции против Венесуэлы. Кроме того, Венесуэла поблагодарила российского президента Владимира Путина за приглашение к участию в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Представители Республики назвали его историческим событием.