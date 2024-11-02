Кадыров отменил приказ «не брать в плен» бойцов ВСУ

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Кадыров отменил приказ "не брать в плен бойцов ВСУ"
Кадыров отменил приказ "не брать в плен бойцов ВСУ" Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что власти региона получили несколько тысяч писем от жителей Украины. В своих посланиях они просят отменить приказ «не брать в плен бойцов ВСУ». В итоге Кадыров одобрил просьбу. 

«Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых», — пишет Кадыров в своем Telegram.

Кадыров уточнил, что о приказе «не брать в плен солдат ВСУ» бойцам «Ахмата» он сообщал после того, как на российский институт спецназа в Гудермесе была совершена атака БПЛА. Кадыров, ознакомившись с просьбой украинцев, решил отменить этот приказ. Он заявил, что «желающие сдаться российским войскам будут жить». Остальным, по словам главы Чечни, он «не завидует». 

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что власти региона получили несколько тысяч писем от жителей Украины. В своих посланиях они просят отменить приказ «не брать в плен бойцов ВСУ». В итоге Кадыров одобрил просьбу.  «Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых», — пишет Кадыров в своем Telegram. Кадыров уточнил, что о приказе «не брать в плен солдат ВСУ» бойцам «Ахмата» он сообщал после того, как на российский институт спецназа в Гудермесе была совершена атака БПЛА. Кадыров, ознакомившись с просьбой украинцев, решил отменить этот приказ. Он заявил, что «желающие сдаться российским войскам будут жить». Остальным, по словам главы Чечни, он «не завидует». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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