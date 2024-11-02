Кадыров отменил приказ «не брать в плен» бойцов ВСУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что власти региона получили несколько тысяч писем от жителей Украины. В своих посланиях они просят отменить приказ «не брать в плен бойцов ВСУ». В итоге Кадыров одобрил просьбу.
«Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых», — пишет Кадыров в своем Telegram.
Кадыров уточнил, что о приказе «не брать в плен солдат ВСУ» бойцам «Ахмата» он сообщал после того, как на российский институт спецназа в Гудермесе была совершена атака БПЛА. Кадыров, ознакомившись с просьбой украинцев, решил отменить этот приказ. Он заявил, что «желающие сдаться российским войскам будут жить». Остальным, по словам главы Чечни, он «не завидует».
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