Россиянин поспорил с другом на Бали и умер

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Трое друзей поспорили, кто дольше задержится под водой в бассейне
Трое друзей поспорили, кто дольше задержится под водой в бассейне Фото:

Гражданин России погиб на Бали из-за спора с друзьями о том, кто сможет дольше задержаться под водой в бассейне. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

«Иностранец с российским гражданством умер в бассейне в одной из вилл в районе Переренан, Бали», — сообщает Detik. Там добавили, что двое споривших через некоторое время вынырнули, а третий остался под водой в бассейне.

Друзья погибшего вытащили его тело из воды и попытались сделать искусственное дыхание. Позже на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Однако спасти 25-летнего россиянина не удалось.

Ранее портал Ger?ek Alanya сообщил о смерти россиянина на курорте Аланья в Турции, передает «Национальная служба новостей». 55-летний турист почувствовал недомогание, когда находился на пляже. Мужчина был доставлен в отель, после чего ему вызвали медицинскую помощь. Однако, несмотря на предпринятые врачами меры, турист скончался.

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Гражданин России погиб на Бали из-за спора с друзьями о том, кто сможет дольше задержаться под водой в бассейне. Об этом сообщает индонезийский портал Detik. «Иностранец с российским гражданством умер в бассейне в одной из вилл в районе Переренан, Бали», — сообщает Detik. Там добавили, что двое споривших через некоторое время вынырнули, а третий остался под водой в бассейне. Друзья погибшего вытащили его тело из воды и попытались сделать искусственное дыхание. Позже на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Однако спасти 25-летнего россиянина не удалось. Ранее портал Ger?ek Alanya сообщил о смерти россиянина на курорте Аланья в Турции, передает «Национальная служба новостей». 55-летний турист почувствовал недомогание, когда находился на пляже. Мужчина был доставлен в отель, после чего ему вызвали медицинскую помощь. Однако, несмотря на предпринятые врачами меры, турист скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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