Россиянин поспорил с другом на Бали и умер

Гражданин России погиб на Бали из-за спора с друзьями о том, кто сможет дольше задержаться под водой в бассейне. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.
«Иностранец с российским гражданством умер в бассейне в одной из вилл в районе Переренан, Бали», — сообщает Detik. Там добавили, что двое споривших через некоторое время вынырнули, а третий остался под водой в бассейне.
Друзья погибшего вытащили его тело из воды и попытались сделать искусственное дыхание. Позже на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Однако спасти 25-летнего россиянина не удалось.
Ранее портал Ger?ek Alanya сообщил о смерти россиянина на курорте Аланья в Турции, передает «Национальная служба новостей». 55-летний турист почувствовал недомогание, когда находился на пляже. Мужчина был доставлен в отель, после чего ему вызвали медицинскую помощь. Однако, несмотря на предпринятые врачами меры, турист скончался.
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