Россия выразила соболезнования после наводнения в Валенсии

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Наводнение в Валенсии повлекло многочисленные жертвы
Наводнение в Валенсии повлекло многочисленные жертвы Фото:

Россия выразила соболезнования испанскому народу после наводнении в Валенсии, которое повлекло за собой гибель людей. Об этом сообщает МИД РФ.

«В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», — сообщает МИД РФ. Соболезнования опубликованы на сайте ведомства. 

Испанию 29 октября поразил ураган «Дана», вызвавший сильные ливни и затопления на территории Пиренейского полуострова. Число погибших в результате наводнения в Валенсии выросло до 202 человек, передает «Национальная служба новостей». Процесс поиска и установления личности жертв продолжается. 

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Россия выразила соболезнования испанскому народу после наводнении в Валенсии, которое повлекло за собой гибель людей. Об этом сообщает МИД РФ. «В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», — сообщает МИД РФ. Соболезнования опубликованы на сайте ведомства.  Испанию 29 октября поразил ураган «Дана», вызвавший сильные ливни и затопления на территории Пиренейского полуострова. Число погибших в результате наводнения в Валенсии выросло до 202 человек, передает «Национальная служба новостей». Процесс поиска и установления личности жертв продолжается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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