Россия выразила соболезнования после наводнения в Валенсии

Россия выразила соболезнования испанскому народу после наводнении в Валенсии, которое повлекло за собой гибель людей. Об этом сообщает МИД РФ.
«В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», — сообщает МИД РФ. Соболезнования опубликованы на сайте ведомства.
Испанию 29 октября поразил ураган «Дана», вызвавший сильные ливни и затопления на территории Пиренейского полуострова. Число погибших в результате наводнения в Валенсии выросло до 202 человек, передает «Национальная служба новостей». Процесс поиска и установления личности жертв продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.