Почему Трамп для России опаснее, чем Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп использует в своих выступлениях благоприятные для слушателей в Москве нарративы, что делает его более опасным и непредсказуемым для РФ претендентом на пост главы государства, нежели кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Реальная политика Трампа направлена на доминирование, считает заместитель директора ИМЭМО РАН и заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов.
«Главное отличие в том, что Трамп куда более непредсказуемый человек. <...> Поэтому он опаснее. <...> Что касается России, хитрость и опасность Трампа состоит в том, что в своих предвыборных речах он создает довольно-таки благоприятные нарративы, которые кому-то в Москве могут ласкать слух. Но это лишь слова», — заявил Миловидов РИА Новости. Он также отметил, что экс-президент США, несмотря на кажущуюся благожелательность в своих речах, продвигает политику доминирования и подавления.
Миловидов отметил, что такое поведение Трампа проявляется в его заявлениях о намерении наказывать страны, отказывающиеся от расчетов в долларах. Так стремление РФ заменить доллар США в межнациональных расчетах вызывают агрессивную реакцию у одного из претендентов на пост президента США, считает спикер.
Ранее стало известно, что искусственный интеллект определил победителя на президентских выборах в США. Им стала Камала Харрис. Подробности о причинах, по которым ИИ отдал предпочтение Харрис, были освещены в последнем выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.