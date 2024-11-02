Почему Трамп для России опаснее, чем Харрис

Миловидов: Трамп более непредсказуем, чем Харрис
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Победа Трампа для России куда опаснее, чем победа Харрис, заявил заведующий кафедрой МГИМО МИД РФ Миловидов
Победа Трампа для России куда опаснее, чем победа Харрис, заявил заведующий кафедрой МГИМО МИД РФ Миловидов Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп использует в своих выступлениях благоприятные для слушателей в Москве нарративы, что делает его более опасным и непредсказуемым для РФ претендентом на пост главы государства, нежели кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Реальная политика Трампа направлена на доминирование, считает заместитель директора ИМЭМО РАН и заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов.

«Главное отличие в том, что Трамп куда более непредсказуемый человек. <...> Поэтому он опаснее. <...> Что касается России, хитрость и опасность Трампа состоит в том, что в своих предвыборных речах он создает довольно-таки благоприятные нарративы, которые кому-то в Москве могут ласкать слух. Но это лишь слова», — заявил Миловидов РИА Новости. Он также отметил, что экс-президент США, несмотря на кажущуюся благожелательность в своих речах, продвигает политику доминирования и подавления.

Миловидов отметил, что такое поведение Трампа проявляется в его заявлениях о намерении наказывать страны, отказывающиеся от расчетов в долларах. Так стремление РФ заменить доллар США в межнациональных расчетах вызывают агрессивную реакцию у одного из претендентов на пост президента США, считает спикер.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект определил победителя на президентских выборах в США. Им стала Камала Харрис. Подробности о причинах, по которым ИИ отдал предпочтение Харрис, были освещены в последнем выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп использует в своих выступлениях благоприятные для слушателей в Москве нарративы, что делает его более опасным и непредсказуемым для РФ претендентом на пост главы государства, нежели кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Реальная политика Трампа направлена на доминирование, считает заместитель директора ИМЭМО РАН и заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов. «Главное отличие в том, что Трамп куда более непредсказуемый человек. <...> Поэтому он опаснее. <...> Что касается России, хитрость и опасность Трампа состоит в том, что в своих предвыборных речах он создает довольно-таки благоприятные нарративы, которые кому-то в Москве могут ласкать слух. Но это лишь слова», — заявил Миловидов РИА Новости. Он также отметил, что экс-президент США, несмотря на кажущуюся благожелательность в своих речах, продвигает политику доминирования и подавления. Миловидов отметил, что такое поведение Трампа проявляется в его заявлениях о намерении наказывать страны, отказывающиеся от расчетов в долларах. Так стремление РФ заменить доллар США в межнациональных расчетах вызывают агрессивную реакцию у одного из претендентов на пост президента США, считает спикер. Ранее стало известно, что искусственный интеллект определил победителя на президентских выборах в США. Им стала Камала Харрис. Подробности о причинах, по которым ИИ отдал предпочтение Харрис, были освещены в последнем выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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