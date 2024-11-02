Медведев объяснил, почему Зеленскому стоит опасаться любой новой власти на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что любые новые украинские власти начнут свою деятельность с репрессий против предыдущего руководства страны. Анализируя текущую политическую ситуацию на Украине, он заявил, что последующая власть назовет решения украинского лидера Владимира Зеленского незаконными.
«Любая новая власть, любой новый „майдан“, скорее всего, начнется с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной», — сказал Медведев. Его слова передает RT.
Зампред Совбеза РФ также заявил, что основной задачей действующих украинских лидеров, включая Зеленского, является сохранение своих позиций у власти. Потому что новая власть в Киеве объявит решения Зеленского незаконными. «Любая новая власть<...> просто скажет: все, что было подписано вот этим самым персонажем, который ходит в грязной футболке зеленого цвета, это все незаконно», — отметил он.
Ранее суд на Украине обязал Зеленского участвовать в рассмотрении иска депутата Верховной Рады Александра Дубинского о назначении выборов президента. В своем заявлении политик потребовал от суда назначить дату выборов.
Срок президентства Владимира Зеленского на Украине закончился 20 мая 2024 года. Первоначально в стране выборы несколько раз откладывались, а в последствии они были полностью аннулированы. В России подвергают сомнению легитимность действий украинского лидера.
Как заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, выборы на Украине пройдут стразу после окончания СВО. Он уточнил, что такое решение обусловлено желанием Зеленского дать возможность проголосовать военным ВСУ и беженцам за границей, передает 360.ru.
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