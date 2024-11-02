Патрушев предложил усилить меры по противостоянию Западу в Черном море

Чтобы укрепить позиции против Запада в Черном море, необходимо организовать единый центр для разработки безэкипажных катеров. Эту инициативу выдвинул помощник Президента Российской Федерации и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, обеспечение баланса сил в акватории Черного моря поможет защитить национальные интересы.
«Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке», — заявил Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.
На совещании в Крыму он отметил, что Запад, возглавляемый США, стремится усилить свое военно-морское присутствие в Черном море в ущерб интересам России. Патрушев подчеркнул важность определения тактико-технических характеристик и обеспечения баланса сил для защиты национальных интересов. По его словам, исторические данные подтверждают, что стратегия англосаксонской политики традиционно включала в себя цель отодвинуть Россию от побережья Черного моря как одну из основных задач.
Сегодня 2 ноября Патрушев совершил рабочую поездку на Крымский полуостров, где ознакомился с деятельностью Черноморского флота России. Отмечается, что основной целью визита было изучение текущего состояния и возможностей флота в области боевого дежурства и модернизации вооружения.
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