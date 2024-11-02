Патрушев предложил усилить меры по противостоянию Западу в Черном море

Патрушев: нужно создать единый центр по разработке безэкипажных катеров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патрушев предложил усилить влияние ВМФ России в Черном море для защиты национальных интересов
Патрушев предложил усилить влияние ВМФ России в Черном море для защиты национальных интересов Фото:

Чтобы укрепить позиции против Запада в Черном море, необходимо организовать единый центр для разработки безэкипажных катеров. Эту инициативу выдвинул помощник Президента Российской Федерации и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, обеспечение баланса сил в акватории Черного моря поможет защитить национальные интересы.

«Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке», — заявил Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.

На совещании в Крыму он отметил, что Запад, возглавляемый США, стремится усилить свое военно-морское присутствие в Черном море в ущерб интересам России. Патрушев подчеркнул важность определения тактико-технических характеристик и обеспечения баланса сил для защиты национальных интересов. По его словам, исторические данные подтверждают, что стратегия англосаксонской политики традиционно включала в себя цель отодвинуть Россию от побережья Черного моря как одну из основных задач.

Сегодня 2 ноября Патрушев совершил рабочую поездку на Крымский полуостров, где ознакомился с деятельностью Черноморского флота России. Отмечается, что основной целью визита было изучение текущего состояния и возможностей флота в области боевого дежурства и модернизации вооружения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы укрепить позиции против Запада в Черном море, необходимо организовать единый центр для разработки безэкипажных катеров. Эту инициативу выдвинул помощник Президента Российской Федерации и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, обеспечение баланса сил в акватории Черного моря поможет защитить национальные интересы. «Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке», — заявил Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. На совещании в Крыму он отметил, что Запад, возглавляемый США, стремится усилить свое военно-морское присутствие в Черном море в ущерб интересам России. Патрушев подчеркнул важность определения тактико-технических характеристик и обеспечения баланса сил для защиты национальных интересов. По его словам, исторические данные подтверждают, что стратегия англосаксонской политики традиционно включала в себя цель отодвинуть Россию от побережья Черного моря как одну из основных задач. Сегодня 2 ноября Патрушев совершил рабочую поездку на Крымский полуостров, где ознакомился с деятельностью Черноморского флота России. Отмечается, что основной целью визита было изучение текущего состояния и возможностей флота в области боевого дежурства и модернизации вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...