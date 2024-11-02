Медведев: Запад ведет против России настоящую войну

Страны коллективного Запада, активно помогая Киеву на фронте, разворачивают тем самым настоящую войну против России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Наши нынешние противники ведь как рассуждают. Мы имеем право поставлять любое оружие Украине. Мы имеем право отправлять наших советников, которые будут консультировать, как вести боевые действия. Мы будем давать вам координаты российских объектов, по которым наши же, по сути, специалисты будут наносить ракетные удары. То есть, по сути, это признание в том, что ведется война против России», — заявил Медведев в интервью RT.
В дополнение к своим взглядам на текущую ситуацию, Медведев уточнил, что происходящее уже нельзя называть прокси-войной, учитывая всестороннюю помощь Украине. По его словам, действия западных стран, которые не только поставляют вооружение и боеприпасы Киеву, но и своих специалистов, указывают на прямое участие их в конфликте с Россией.
Ранее зампред Совбеза РФ раскрыл, как можно было избежать начала спецоперации на Украине. Он заявил, что для этого необходимо было достичь соглашений о безопасности между Россией и западными странами. По его словами, на Западе привыкли всех «ломать через колено». Они исходят из принципа исключительности интересов США, что является большой ошибкой.
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