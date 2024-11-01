01 ноября 2024

Суд отправил под арест давших оружие террористам в «Крокусе»

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Новых фигурантов дела о теракте в Красногорске отправили под арест Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Басманный суд Москвы арестовал двоих предполагаемых соучастников теракта в концертном зале «Крокус сити холл», который произошел в Красногорске весной 2024 года. Мужчинам продлили заключение под стражей по решению суда. Соответствующая информация появилась на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд 1 ноября 2024 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д. М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — следует из материалов картотеки портала. Обвиняемым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ по статьям 222 и 222.1 УК РФ.

В деле фигурируют еще двое соучастников. Это Х-Б. Алиев и Б. Кулаев. Как сообщало URA.RU ранее, в материалах о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Ими являются уроженцы ингушских селений Сурхахи и Экажево.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали.

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Басманный суд Москвы арестовал двоих предполагаемых соучастников теракта в концертном зале «Крокус сити холл», который произошел в Красногорске весной 2024 года. Мужчинам продлили заключение под стражей по решению суда. Соответствующая информация появилась на официальном портале судов общей юрисдикции столицы. «Суд 1 ноября 2024 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д. М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — следует из материалов картотеки портала. Обвиняемым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ по статьям 222 и 222.1 УК РФ. В деле фигурируют еще двое соучастников. Это Х-Б. Алиев и Б. Кулаев. Как сообщало URA.RU ранее, в материалах о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Ими являются уроженцы ингушских селений Сурхахи и Экажево. Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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