Суд отправил под арест давших оружие террористам в «Крокусе»

02 ноября 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Новых фигурантов дела о теракте в Красногорске отправили под арест Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Басманный суд Москвы арестовал двоих предполагаемых соучастников теракта в концертном зале «Крокус сити холл», который произошел в Красногорске весной 2024 года. Мужчинам продлили заключение под стражей по решению суда. Соответствующая информация появилась на официальном портале судов общей юрисдикции столицы. «Суд 1 ноября 2024 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д. М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — следует из материалов картотеки портала. Обвиняемым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ по статьям 222 и 222.1 УК РФ. В деле фигурируют еще двое соучастников. Это Х-Б. Алиев и Б. Кулаев. Как сообщало URA.RU ранее, в материалах о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Ими являются уроженцы ингушских селений Сурхахи и Экажево. Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы арестовал двоих предполагаемых соучастников теракта в концертном зале «Крокус сити холл», который произошел в Красногорске весной 2024 года. Мужчинам продлили заключение под стражей по решению суда. Соответствующая информация появилась на официальном портале судов общей юрисдикции столицы. «Суд 1 ноября 2024 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д. М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — следует из материалов картотеки портала. Обвиняемым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ по статьям 222 и 222.1 УК РФ. В деле фигурируют еще двое соучастников. Это Х-Б. Алиев и Б. Кулаев. Как сообщало URA.RU ранее, в материалах о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Ими являются уроженцы ингушских селений Сурхахи и Экажево. Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали.