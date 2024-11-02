Рогов заявил о зачистке Новодмитровки в ДНР

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ВСУ пытаются помещать военным РФ окончательно освободить Новодмитровка в ДНР, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент российские военные ведут активные боевые действия на южнодонецком направлении, в частности, они проводят зачистку населенного пункта Новодмитровка. При этом украинские силы пытаются помешать бойцам ВС РФ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Есть успехи на южнодонецком направлении. Севернее Курахова в сторону Покровска, есть населенный пункт Новодмитровка. Сейчас там идет зачистка. Враг этому пытается помешать из соседнего населенного пункта Заря, который пока еще не освобожден», — сообщил Рогов в разговоре с ТАСС.

Рогов также рассказал, что ВСУ потеряли контроль над населенными пунктами Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР. По его словам, несколько бойцов из числа противника не успели покинуть эти территории, поэтому они вынуждены были сдаться в плен ВС РФ.

Российские солдаты также продолжают освобождать территории в Донецкой республике. Ранее они освободили очередной населенный пункт — Ясную Поляну.

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В настоящий момент российские военные ведут активные боевые действия на южнодонецком направлении, в частности, они проводят зачистку населенного пункта Новодмитровка. При этом украинские силы пытаются помешать бойцам ВС РФ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Есть успехи на южнодонецком направлении. Севернее Курахова в сторону Покровска, есть населенный пункт Новодмитровка. Сейчас там идет зачистка. Враг этому пытается помешать из соседнего населенного пункта Заря, который пока еще не освобожден», — сообщил Рогов в разговоре с ТАСС. Рогов также рассказал, что ВСУ потеряли контроль над населенными пунктами Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР. По его словам, несколько бойцов из числа противника не успели покинуть эти территории, поэтому они вынуждены были сдаться в плен ВС РФ. Российские солдаты также продолжают освобождать территории в Донецкой республике. Ранее они освободили очередной населенный пункт — Ясную Поляну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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