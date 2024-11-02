Рогов заявил о зачистке Новодмитровки в ДНР

02 ноября 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются помещать военным РФ окончательно освободить Новодмитровка в ДНР, заявил Владимир Рогов Фото: U.S Army / Sgt. Gregory Glosse новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящий момент российские военные ведут активные боевые действия на южнодонецком направлении, в частности, они проводят зачистку населенного пункта Новодмитровка. При этом украинские силы пытаются помешать бойцам ВС РФ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Есть успехи на южнодонецком направлении. Севернее Курахова в сторону Покровска, есть населенный пункт Новодмитровка. Сейчас там идет зачистка. Враг этому пытается помешать из соседнего населенного пункта Заря, который пока еще не освобожден», — сообщил Рогов в разговоре с ТАСС. Рогов также рассказал, что ВСУ потеряли контроль над населенными пунктами Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР. По его словам, несколько бойцов из числа противника не успели покинуть эти территории, поэтому они вынуждены были сдаться в плен ВС РФ. Российские солдаты также продолжают освобождать территории в Донецкой республике. Ранее они освободили очередной населенный пункт — Ясную Поляну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент российские военные ведут активные боевые действия на южнодонецком направлении, в частности, они проводят зачистку населенного пункта Новодмитровка. При этом украинские силы пытаются помешать бойцам ВС РФ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Есть успехи на южнодонецком направлении. Севернее Курахова в сторону Покровска, есть населенный пункт Новодмитровка. Сейчас там идет зачистка. Враг этому пытается помешать из соседнего населенного пункта Заря, который пока еще не освобожден», — сообщил Рогов в разговоре с ТАСС. Рогов также рассказал, что ВСУ потеряли контроль над населенными пунктами Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР. По его словам, несколько бойцов из числа противника не успели покинуть эти территории, поэтому они вынуждены были сдаться в плен ВС РФ. Российские солдаты также продолжают освобождать территории в Донецкой республике. Ранее они освободили очередной населенный пункт — Ясную Поляну.