В настоящий момент российские военные ведут активные боевые действия на южнодонецком направлении, в частности, они проводят зачистку населенного пункта Новодмитровка. При этом украинские силы пытаются помешать бойцам ВС РФ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Есть успехи на южнодонецком направлении. Севернее Курахова в сторону Покровска, есть населенный пункт Новодмитровка. Сейчас там идет зачистка. Враг этому пытается помешать из соседнего населенного пункта Заря, который пока еще не освобожден», — сообщил Рогов в разговоре с ТАСС.
Рогов также рассказал, что ВСУ потеряли контроль над населенными пунктами Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР. По его словам, несколько бойцов из числа противника не успели покинуть эти территории, поэтому они вынуждены были сдаться в плен ВС РФ.
Российские солдаты также продолжают освобождать территории в Донецкой республике. Ранее они освободили очередной населенный пункт — Ясную Поляну.
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