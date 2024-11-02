Умерла актриса Лидия Ильина: какими еще ролями запомнилась бабушка из «Слова пацана»

Российская актриса театра и кино Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана», умерла на 78-м году жизни. По одной из версии, причина смерти — рак крови, с которым актриса боролась последние годы жизни. За всю свою актерскую карьеру она приняла участие в 66 проектах. Среди самых известных — «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры» и «Интерны». В этом материале URA.RU приводит яркие факты из ее биографии и самые известные проекты из ее карьеры.
Биография
Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года. В 1970 году она закончила музыкальную школу, музыкально-театральное училище имени Палантая в Йошкар-Оле и театрально-режиссерский факультет. Кроме актерского мастерства она с детства увлекалась фигурным катанием, плаванием, лыжами и игрой на трех инструментах: баяне, аккордеоне и фортепиано.
Также она рассказывала, что всю жизнь играла в ТЮЗе и преподавала актерское мастерство в школе. Ильина подмечала, что никогда не работает бесплатно. По ее словам, минимальная ставка в час начинается от 15 тысяч рублей минимум.
Известные кинопроекты
С 2010 года Ильина активно снималась в телесериалах, в ее активе более 66 проектов. Она запомнилась зрителям ролью бабушки Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», получив множество положительных отзывов. Зрители отмечали ее натуральное воплощение образа любящей внука бабушки. Ильина также известна по участию в таких сериалах, как «Интерны», «Ивановы-Ивановы», «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя» и многих других. Ее последняя работа — сериал «Галя, у нас отмена-2», который вышел на экраны в 2024 году.
Актриса умерла 1 ноября
Лидии Ильиной не стало 1 ноября. Ей было 77 лет. По информации telegram-канала Shot, в последний год своей жизни актриса боролась с лейкемией (рак крови). В первые месяцы болезни Ильина могла передвигаться на коляске, но позже не могла даже встать с кровати. На днях ее состояние резко ухудшилось, и ее госпитализировали в Люберецкую областную больницу, но врачи не смогли помочь. Кроме того, у актрисы также наблюдались проблемы с сердцем. Похороны пройдут на Люберецком кладбище.
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