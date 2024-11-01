01 ноября 2024

Харрис предупреждала Зеленского о проигрыше Киева перед началом СВО

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Зеленского предупреждали также о необходимости готовиться к партизанской войне
Зеленского предупреждали также о необходимости готовиться к партизанской войне Фото:

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о неизбежном поражении незадолго до начала СВО. Об этом заявил американский журналист Саймон Шустер.

«Она [Харрис] сказал ему [Зеленскому], что конфликт приближается. И вы его проиграете», — заявил Шустер в беседе с украинским каналом ТСН. По словам Шустера, Харрис также рекомендовала Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании и подготовить население к ведению партизанской борьбы.

По информации, предоставленной бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, американские власти также рекомендовали Зеленскому создать видеозапись с его последним волеизъявлением перед началом специальной военной операции. Кулеба ранее подтвердил и тот факт, что США обращались к украинскому лидеру по поводу подготовки страны к партизанской войне.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о неизбежном поражении незадолго до начала СВО. Об этом заявил американский журналист Саймон Шустер. «Она [Харрис] сказал ему [Зеленскому], что конфликт приближается. И вы его проиграете», — заявил Шустер в беседе с украинским каналом ТСН. По словам Шустера, Харрис также рекомендовала Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании и подготовить население к ведению партизанской борьбы. По информации, предоставленной бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, американские власти также рекомендовали Зеленскому создать видеозапись с его последним волеизъявлением перед началом специальной военной операции. Кулеба ранее подтвердил и тот факт, что США обращались к украинскому лидеру по поводу подготовки страны к партизанской войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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