Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о неизбежном поражении незадолго до начала СВО. Об этом заявил американский журналист Саймон Шустер.
«Она [Харрис] сказал ему [Зеленскому], что конфликт приближается. И вы его проиграете», — заявил Шустер в беседе с украинским каналом ТСН. По словам Шустера, Харрис также рекомендовала Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании и подготовить население к ведению партизанской борьбы.
По информации, предоставленной бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, американские власти также рекомендовали Зеленскому создать видеозапись с его последним волеизъявлением перед началом специальной военной операции. Кулеба ранее подтвердил и тот факт, что США обращались к украинскому лидеру по поводу подготовки страны к партизанской войне.
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