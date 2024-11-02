В Польше нашли массовое захоронение узников концлагеря

02 ноября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Польше нашли захоронения времен Второй Мировой войны (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Старграде (Польша) исследователи обнаружили массовое захоронение нацистского лагеря для военнопленных времен Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция RMF 24. «Исследователи в Польше обнаружили неизвестное массовое захоронение узников нацистского лагеря для военнопленных времен Второй мировой войны», — сообщает польская радиостанция RMF24 . Ученые Поморского медицинского университета обнаружили в Старграде, Западно-Поморское воеводство, братскую могилу с останками почти 200 военнопленных времен Второй мировой войны. Раскопки проходили на территории бывшего немецкого лагеря для военнопленных Шталаг II, где погибли тысячи людей, включая мирных жителей из Варшавы. Руководитель исследовательской группы, профессор Анджей Оссовский признался, что находка стала полной неожиданностью для него и его группы. Он рассказал также, что братская могила была создана за несколько дней в декабре 1941 года. В могиле находятся в основном военнопленные красноармейцы, но ученые также нашли элементы польской и бельгийской униформы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Старграде (Польша) исследователи обнаружили массовое захоронение нацистского лагеря для военнопленных времен Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция RMF 24. «Исследователи в Польше обнаружили неизвестное массовое захоронение узников нацистского лагеря для военнопленных времен Второй мировой войны», — сообщает польская радиостанция RMF24. Ученые Поморского медицинского университета обнаружили в Старграде, Западно-Поморское воеводство, братскую могилу с останками почти 200 военнопленных времен Второй мировой войны. Раскопки проходили на территории бывшего немецкого лагеря для военнопленных Шталаг II, где погибли тысячи людей, включая мирных жителей из Варшавы. Руководитель исследовательской группы, профессор Анджей Оссовский признался, что находка стала полной неожиданностью для него и его группы. Он рассказал также, что братская могила была создана за несколько дней в декабре 1941 года. В могиле находятся в основном военнопленные красноармейцы, но ученые также нашли элементы польской и бельгийской униформы.