Патрушев предлагает поднимать производство российских подлодок и роботов

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев выступил за создание единого центра по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для Военно-Морского Флота. Это предложение было озвучено в ходе его рабочей поездки в Крым.
«Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке», — подчеркнул Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Это заявление пришло на фоне выраженных опасений по поводу усиления присутствия Запада в Черном море.
По словам Патрушева, важно, чтобы ВМФ развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений. Это поможет укрепить оборонные возможности страны в ответ на возрастающее внешнее давление и стремление Запада к долгосрочному присутствию в регионе.
Инициатива Патрушева отражает стремление усилить оборонные возможности страны в условиях возрастающего внешнего давления и присутствия Запада в Черном море. Это предложение направлено на интеграцию современных технологий и цифровых решений в структуру ВМФ, что в дальнейшем позволит повысить эффективность и координацию военных действий и укрепит национальную безопасность России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.