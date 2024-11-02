Патрушев предлагает поднимать производство российских подлодок и роботов

Патрушев: Россия создаст центр по разработке подводных роботов для ВМФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Патрушев призвал усилить влияние ВМФ России в Черном море
Патрушев призвал усилить влияние ВМФ России в Черном море Фото:

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев выступил за создание единого центра по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для Военно-Морского Флота. Это предложение было озвучено в ходе его рабочей поездки в Крым.

«Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке», — подчеркнул Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Это заявление пришло на фоне выраженных опасений по поводу усиления присутствия Запада в Черном море.

По словам Патрушева, важно, чтобы ВМФ развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений. Это поможет укрепить оборонные возможности страны в ответ на возрастающее внешнее давление и стремление Запада к долгосрочному присутствию в регионе.

Инициатива Патрушева отражает стремление усилить оборонные возможности страны в условиях возрастающего внешнего давления и присутствия Запада в Черном море. Это предложение направлено на интеграцию современных технологий и цифровых решений в структуру ВМФ, что в дальнейшем позволит повысить эффективность и координацию военных действий и укрепит национальную безопасность России.

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Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев выступил за создание единого центра по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для Военно-Морского Флота. Это предложение было озвучено в ходе его рабочей поездки в Крым. «Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке», — подчеркнул Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Это заявление пришло на фоне выраженных опасений по поводу усиления присутствия Запада в Черном море. По словам Патрушева, важно, чтобы ВМФ развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений. Это поможет укрепить оборонные возможности страны в ответ на возрастающее внешнее давление и стремление Запада к долгосрочному присутствию в регионе. Инициатива Патрушева отражает стремление усилить оборонные возможности страны в условиях возрастающего внешнего давления и присутствия Запада в Черном море. Это предложение направлено на интеграцию современных технологий и цифровых решений в структуру ВМФ, что в дальнейшем позволит повысить эффективность и координацию военных действий и укрепит национальную безопасность России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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