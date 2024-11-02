Названа дата похорон актрисы Ильиной. Видео

Прощание с Ильиной состоится 5 ноября в Красковской больнице
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Похороны Ильиной пройдут на Ново-Люберецком кладбище
Похороны Ильиной пройдут на Ново-Люберецком кладбище Фото:

Прощание с актрисой Лидии Ильиной пройдет 5 ноября в 11 часов дня. Об этом сообщила дочь погибшей Екатерина.

«Будет прощание в морге Красковской больнице на улице Карла Маркса, Люберецкий район в 11 часов», — передает «Пятый канал» слова Екатерины. Она добавила, что после прощание состоятся похороны актрисы на Ново-Люберецком кладбище. Прийти на церемонию могут все желающие.

В пятницу, 1 ноября, на 78-м году жизни скончалась Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана»., передает 360.ru. По предварительным данным, смерть была вызвана острой сердечной недостаточностью.

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Прощание с актрисой Лидии Ильиной пройдет 5 ноября в 11 часов дня. Об этом сообщила дочь погибшей Екатерина. «Будет прощание в морге Красковской больнице на улице Карла Маркса, Люберецкий район в 11 часов», — передает «Пятый канал» слова Екатерины. Она добавила, что после прощание состоятся похороны актрисы на Ново-Люберецком кладбище. Прийти на церемонию могут все желающие. В пятницу, 1 ноября, на 78-м году жизни скончалась Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана»., передает 360.ru. По предварительным данным, смерть была вызвана острой сердечной недостаточностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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