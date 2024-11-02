Прощание с актрисой Лидии Ильиной пройдет 5 ноября в 11 часов дня. Об этом сообщила дочь погибшей Екатерина.
«Будет прощание в морге Красковской больнице на улице Карла Маркса, Люберецкий район в 11 часов», — передает «Пятый канал» слова Екатерины. Она добавила, что после прощание состоятся похороны актрисы на Ново-Люберецком кладбище. Прийти на церемонию могут все желающие.
В пятницу, 1 ноября, на 78-м году жизни скончалась Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана»., передает 360.ru. По предварительным данным, смерть была вызвана острой сердечной недостаточностью.
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