В Минкульте РФ раскрыли программу кинотеатров на Новый год

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что киносборы в новогодние праздники 2025 года составят пять миллиардов рублей. Она напомнила, что в следующем году ожидается премьера таких фильмов, как «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Иван Царевич и Серый Волк 6» и «Елки 11».
«Ожидаем, что киносборы в новогодние праздники составят около пяти миллиардов рублей», — заявила Любимова в беседе с «Коммерсантом». В преддверии Нового года ожидается выход новой комедии «Елки 11», которая является продолжением знаменитой серии фильмов. Сюжет картины повествует о чудесных событиях, случающихся накануне этого важного для многих россиян праздника. В фильме, как и в предыдущих частях, переплетаются судьбы персонажей из различных уголков России. Одну из ролей исполнит известный турецкий актер Бурак Озчивит.
Также в январе выйдет новый фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь», который рассказывает о захватывающих приключениях богатыря Финиста, отправившегося на Восток. В ходе путешествия герой сталкивается с многочисленными испытаниями, понимая, что в одиночку справиться с ними сложно. В главных ролях — артисты Юлия Пересильд, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин.
Кроме того, кинорежиссер Игорь Волошин представит новую экранизацию «Волшебника Изумрудного города», где злая колдунья Гингема с помощью урагана переносит Элли и ее пса Тотошку в страну Жевунов. В картине снялись актеры Дмитрий Чеботарев, Светлана Ходченкова и Юрий Колокольников.
Помимо прочего, в кинотеатрах выйдет мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6», который рассказывает о новых приключениях Ивана и его друзей, которые отправятся на волшебную выставку в поисках исчезнувшей Щуки. Основные темы произведения — дружба, любовь и смелость. Персонажей озвучили актеры Никита Ефремов и Александр Боярский.
Любимова отметила, что в этом году за январские каникулы кинотеатры заработали 5,8 миллиардов рублей. Из них 95% были получены от продажи билетов на российские фильмы.
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