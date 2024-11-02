Почему Россия отказалась от доллара

Стопроцентный отказ от американского доллара будет выгоден для России, так как валюта показала свою ненадежность. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Доллар США выпущен иностранным недружественным государством, он является в настоящее время токсичной валютой. <...> Доллар США показал свою ненадежность, поэтому отказ от него на 100% выгоден и гипотетически возможен», — передает «Газета.Ru» слова экономиста.
Балынин подчеркнул, что отказ от доллара должен произойти естественным образом за счет перехода на национальные валюты в расчетах с дружественными странам. По его словам, этот процесс уже находится в стадии реализации не только в России, но и за ее пределами. Кроме того, создание платежной системы BRICSpay будет способствовать осуществлению расчетов в национальных валютах, добавил Балынин.
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