После смерти петербурженки на липосакции возбуждено уголовное дело

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В одной из клиник пластической хирургии в Санкт-Петербурге умерла женщина, возбуждено уголовное дело
В одной из клиник пластической хирургии в Санкт-Петербурге умерла женщина, возбуждено уголовное дело Фото:

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи со смертью пациентки после операции в клинике пластической хирургии. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Дело инициировано по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По факту смерти пациентки в клинике пластической хирургии возбуждено уголовное дело», — сообщили представители ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Согласно предварительным данным, у гражданки Петербурга после проведения липосакции ухудшилось состояние, в последствии она скончалась.

Дополнительно сообщается, что пациентка проходила необходимые анализы перед операцией и противопоказаний к хирургическому вмешательству у нее не было выявлено. Назначен ряд экспертиз для определения точной причины смерти и выявления возможной вины медицинского персонала клиники.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в одной из клиник, специализирующихся на пластической хирургии, скончалась на операционном столе женщина, которая обратилась в медицинское учреждение для проведения процедуры липосакции. Клинику женщина выбрала основываясь на отзывах в интернете.

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Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи со смертью пациентки после операции в клинике пластической хирургии. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Дело инициировано по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «По факту смерти пациентки в клинике пластической хирургии возбуждено уголовное дело», — сообщили представители ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Согласно предварительным данным, у гражданки Петербурга после проведения липосакции ухудшилось состояние, в последствии она скончалась. Дополнительно сообщается, что пациентка проходила необходимые анализы перед операцией и противопоказаний к хирургическому вмешательству у нее не было выявлено. Назначен ряд экспертиз для определения точной причины смерти и выявления возможной вины медицинского персонала клиники. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в одной из клиник, специализирующихся на пластической хирургии, скончалась на операционном столе женщина, которая обратилась в медицинское учреждение для проведения процедуры липосакции. Клинику женщина выбрала основываясь на отзывах в интернете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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