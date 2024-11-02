После смерти петербурженки на липосакции возбуждено уголовное дело

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи со смертью пациентки после операции в клинике пластической хирургии. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Дело инициировано по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«По факту смерти пациентки в клинике пластической хирургии возбуждено уголовное дело», — сообщили представители ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Согласно предварительным данным, у гражданки Петербурга после проведения липосакции ухудшилось состояние, в последствии она скончалась.
Дополнительно сообщается, что пациентка проходила необходимые анализы перед операцией и противопоказаний к хирургическому вмешательству у нее не было выявлено. Назначен ряд экспертиз для определения точной причины смерти и выявления возможной вины медицинского персонала клиники.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в одной из клиник, специализирующихся на пластической хирургии, скончалась на операционном столе женщина, которая обратилась в медицинское учреждение для проведения процедуры липосакции. Клинику женщина выбрала основываясь на отзывах в интернете.
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