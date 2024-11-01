«Единая Россия» ищет баланс между приоритетами бюджетной политики — повышением качества жизни граждан и решением задач спецоперации. На это направлены поправки, которые председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии поручил проработать ко второму чтению проекта бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме. Политолог Павел Данилин отметил, что корректировка главного финансового документа страны требует тесной работы законодателей с правительством.
Госдума планирует рассмотреть поправки в проект бюджета во втором чтении 5 ноября. Как отметил на заседании комиссии, прошедшей в режиме видеоконференцсвязи, Дмитрий Медведев, в целом удалось достичь главной цели документа — предусмотреть финансирование инициатив, озвученных в послании президента Владимира Путина, и народной программы партии.
«Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе, на поддержку семей с детьми, пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, другие необходимые меры. Это обязательства страны перед гражданами, и они остаются приоритетом, несмотря на самые сложные обстоятельства», — сказал Медведев.
При этом председатель «Единой России» подчеркнул, что народная программа обновляется с учетом изменения положения дел в стране. Исходя из этого, партия предложила, в частности, выделить дополнительные субсидии на программы реабилитации инвалидов. В числе новых правок — увеличение субсидий на развитие агропромышленного комплекса в ближайшей трехлетке.
Председатель партии предложил изучить возможность увеличения бюджетной поддержки науки и научных проектов под руководством ведущих ученых и дополнительно поддержать программу профессиональной ориентации школьников. Еще одна инициатива — увеличить расходы на поддержку русского языка и культуры, в том числе в странах-партнерах.
По поручению Дмитрия Медведева прорабатываются изменения в народную программу «Единой России». Они будут представлены на съезде партии 14 декабря. Программа направлена на выполнение целевых показателей указа президента о национальных целях. Важно, чтобы на достижение этих целей были направлены общие усилия всех партийных структур на всех уровнях, подчеркнул председатель «Единой России».
Глава Минфина Антон Силуанов на заседании комиссии сообщил, что министерство подготовило поправки ко второму чтению. Эта работа идет совместно с фракцией «Единой России» в Госдуме, в том числе проработан вопрос финансирования тех дополнительных статей расходов, которые назвал Дмитрий Медведев, в частности, на поддержку АПК, развития регионов, русского языка. Также найдены источники на дополнительное финансирование фонда «Защитники отечества».
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в ближайшие три года на нацпроекты запланировано 18,4 трлн рублей. Это больше, чем выделялось на них за предыдущие шесть лет. «Ясно, что это обеспечивает новое качество нашей экономики. Но отсюда происходит и изменение народной программы, которая меняется с учетом постановки новых задач», — сказал депутат.
Макаров отметил, что бюджетное финансирование мероприятий, отраженных в программе, увеличивается с каждым годом. Согласно внесенному в Госдуму проекту бюджета, в 2025-2027 годах на каждый год заложено почти по 5 трлн. «Эта сумма еще существенно вырастет после того, как будут внесены поправки, которые мы готовили вместе с правительством», — добавил Макаров.
Сейчас идет работа над корректурой бюджета, статьи расходов актуализируются, правительство и партия власти вносят изменения. Программа нацпроектов очень широкая, поэтому доработки неизбежны, объяснил директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Нужно соблюсти баланс между ключевыми приоритетами — повышением качества жизни людей и обеспечением целей специальной военной операции. Реализация этих двух задач — основа политики страны в последние годы. Работа, которая сейчас ведется, как раз направлена на соблюдение такого баланса. Это сложно — растут расходы, инвестиционные программы, ставка по кредитам сейчас высокая, это тоже требует дополнительных расходов. В этом контексте ветви власти должны работать вместе, чтобы найти решения», — комментирует политолог.
Поправки, с которыми партия выйдет ко второму чтению, стоит разделить на две группы, отмечает политолог Сергей Маркелов. Первая — новые направления, как, например, продвижение русского языка. Сейчас оно набирает обороты: в ходе международных переговоров поднимаются вопросы о создании русских классов и школ в дружественных странах. Вторая — усиление традиционных направлений, как, например, поддержка аграриев. Продовольственная концепция нуждается в обновлении, и партия будет в этом участвовать.
«Социальные вопросы сейчас требуют нового взгляда, потому что появилась новая группа населения — это участники СВО. С одной стороны, им нужно оказать внимание как участникам боевых действий, с другой, как к части населения, причем с хорошими доходами», — отмечает политолог.
В ближайшее время от «Единой России» стоит ждать новых партийных проектов, синхронизированных с новыми нацпроектами. Об этих инициативах могут объявить уже на предстоящем въезде, уверен собеседник агентства.
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