Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову

Западный окружной военный суд продлил арест главному кадровику Министерства обороны России Юрию Кузнецову. Его обвиняют в коррупции.
«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — решил суд. Об этом сообщает ТАСС с заседания, которое проходило в закрытом режиме. Известно, что ранее суд первой инстанции продлил арест Кузнецова до 12 января 2025 года.
Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллионов рублей. Следственный комитет считает, что взятка была получена от предпринимателя Левы Мартиросяна, который оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре.
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