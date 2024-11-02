Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову

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Юрия Кузнецова обвиняют в получении взятки на 30 миллионов Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Западный окружной военный суд продлил арест главному кадровику Министерства обороны России Юрию Кузнецову. Его обвиняют в коррупции.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — решил суд. Об этом сообщает ТАСС с заседания, которое проходило в закрытом режиме. Известно, что ранее суд первой инстанции продлил арест Кузнецова до 12 января 2025 года.

Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллионов рублей. Следственный комитет считает, что взятка была получена от предпринимателя Левы Мартиросяна, который оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре.

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Западный окружной военный суд продлил арест главному кадровику Министерства обороны России Юрию Кузнецову. Его обвиняют в коррупции. «Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — решил суд. Об этом сообщает ТАСС с заседания, которое проходило в закрытом режиме. Известно, что ранее суд первой инстанции продлил арест Кузнецова до 12 января 2025 года. Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллионов рублей. Следственный комитет считает, что взятка была получена от предпринимателя Левы Мартиросяна, который оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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