Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову

02 ноября 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Юрия Кузнецова обвиняют в получении взятки на 30 миллионов Фото: Минобороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Западный окружной военный суд продлил арест главному кадровику Министерства обороны России Юрию Кузнецову. Его обвиняют в коррупции. «Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — решил суд. Об этом сообщает ТАСС с заседания, которое проходило в закрытом режиме. Известно, что ранее суд первой инстанции продлил арест Кузнецова до 12 января 2025 года. Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллионов рублей. Следственный комитет считает, что взятка была получена от предпринимателя Левы Мартиросяна, который оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западный окружной военный суд продлил арест главному кадровику Министерства обороны России Юрию Кузнецову. Его обвиняют в коррупции. «Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — решил суд. Об этом сообщает ТАСС с заседания, которое проходило в закрытом режиме. Известно, что ранее суд первой инстанции продлил арест Кузнецова до 12 января 2025 года. Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллионов рублей. Следственный комитет считает, что взятка была получена от предпринимателя Левы Мартиросяна, который оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре.