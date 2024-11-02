Количество жертв наводнения в Испании превысило 200 человек

В Испании из-за сильных ливней и наводнений погибло 207 человек Число жертв может увеличиться. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка. Ранее в автономном сообществе Валенсия зафиксировали 202 жертвы.
«По последним данным, которые у меня есть, число жертв — 207», — заявил министр в интервью радиостанции Cadena Ser. Он также добавил, что, согласно оценке экспертов, «число погибших возрастет».
На востоке Испании прошла мощная буря с сильными дождями, вызвавшая обширные наводнения. Правительство страны задействовало две тысячи военнослужащих для помощи жителям в наиболее пострадавшем регионе, в Валенсии.
В стране объявлен трехдневный национальный траур по жертвам наводнений. Катаклизмы повлекли за собой значительные разрушения инфраструктуры, в частности, было закрыто более 60 дорог.
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