Количество жертв наводнения в Испании превысило 200 человек

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На востоке Испании обширные наводнения
На востоке Испании обширные наводнения Фото:

В Испании из-за сильных ливней и наводнений погибло 207 человек Число жертв может увеличиться. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка. Ранее в автономном сообществе Валенсия зафиксировали 202 жертвы.

«По последним данным, которые у меня есть, число жертв — 207», — заявил министр в интервью радиостанции Cadena Ser. Он также добавил, что, согласно оценке экспертов, «число погибших возрастет».

На востоке Испании прошла мощная буря с сильными дождями, вызвавшая обширные наводнения. Правительство страны задействовало две тысячи военнослужащих для помощи жителям в наиболее пострадавшем регионе, в Валенсии.

В стране объявлен трехдневный национальный траур по жертвам наводнений. Катаклизмы повлекли за собой значительные разрушения инфраструктуры, в частности, было закрыто более 60 дорог.

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В Испании из-за сильных ливней и наводнений погибло 207 человек Число жертв может увеличиться. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка. Ранее в автономном сообществе Валенсия зафиксировали 202 жертвы. «По последним данным, которые у меня есть, число жертв — 207», — заявил министр в интервью радиостанции Cadena Ser. Он также добавил, что, согласно оценке экспертов, «число погибших возрастет». На востоке Испании прошла мощная буря с сильными дождями, вызвавшая обширные наводнения. Правительство страны задействовало две тысячи военнослужащих для помощи жителям в наиболее пострадавшем регионе, в Валенсии. В стране объявлен трехдневный национальный траур по жертвам наводнений. Катаклизмы повлекли за собой значительные разрушения инфраструктуры, в частности, было закрыто более 60 дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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