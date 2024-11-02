Два беспилотника ВСУ сбиты над Калужской областью

За минувшую ночь на территории России уничтожены 24 беспилотника противника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 2 ноября на территории Жуковского района Калужской области уничтожены два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работают оперативные службы», — написал Шапша в своем telegram-канале.
Ранее два беспилотника были сбиты над Брянской область. По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь на территории России уничтожены 24 беспилотника противника. ВСУ пытались атаковать Курскую, Брянскую, Белгородскую, Орловскую, Ростовскую и Нижегородскую области, а также Крым.
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