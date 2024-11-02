Два беспилотника ВСУ сбиты над Калужской областью

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
За минувшую ночь на территории России уничтожены 24 беспилотника противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 2 ноября на территории Жуковского района Калужской области уничтожены два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работают оперативные службы», — написал Шапша в своем telegram-канале.

Ранее два беспилотника были сбиты над Брянской область. По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь на территории России уничтожены 24 беспилотника противника. ВСУ пытались атаковать Курскую, Брянскую, Белгородскую, Орловскую, Ростовскую и Нижегородскую области, а также Крым.

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В ночь на 2 ноября на территории Жуковского района Калужской области уничтожены два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работают оперативные службы», — написал Шапша в своем telegram-канале. Ранее два беспилотника были сбиты над Брянской область. По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь на территории России уничтожены 24 беспилотника противника. ВСУ пытались атаковать Курскую, Брянскую, Белгородскую, Орловскую, Ростовскую и Нижегородскую области, а также Крым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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