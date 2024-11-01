Путин поставил точку в политической войне в Хакасии

Президент России Владимир Путин успокоил сложную политическую обстановку в Хакасии. На встрече с губернатором Валентином Коноваловым глава государства заявил о необходимости сосредоточить усилия прежде всего на проблемах жителей региона. Как объяснили эксперты URA.RU, первая встреча Путина и Коновалова с глазу на глаз направит противостояние между «Единой Россией» и КПРФ в Хакасии в цивилизованное русло: теперь борьба в рамках красных линий должна вестись в интересах людей.
Первым публичным мероприятием в ноябрьском графике Путина стала встреча с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Губернатор выступил с докладом о ситуации в регионе. В начале разговора Коновалов поблагодарил президента за предоставленную возможность лично доложить о том, чем живет республика. Президент крайне пристально и серьезно следил за собеседником, ведь это их первая встреча без посторонних.
«В целом, хочу сказать, что в республике неплохие результаты по целому ряду социально-экономических показателей — и в 2023 году, и если брать шестилетку, начиная с 2017 года, мы растем и находимся на неплохих позициях в Сибирском федеральном округе. Это целый ряд показателей: рост валового регионального продукта, промышленности, объем инвестиций, заработная плата», — рассказал Коновалов.
Во время доклада губернатора президент обратил внимание, что Хакасия отстает от остальных регионов по уровню обеспеченности врачами. Коновалов пообещал направить дополнительные усилия в этом направлении.
Следующими пунктами, которые отметил Путин, стали ситуация на рынке труда и привлечение денег в регион. «Я смотрю, у вас стройка подрастает, у вас инвестиции растут и значительно снизилась безработица. Это, конечно, положительный элемент», — заметил глава государства. При этом президент призвал Коновалова и других губернаторов думать не только о больших инвестпроектах, но и о реальных проблемах людей.
«У нас много глобальных вопросов, но за этим глобализмом ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан. Поэтому я прошу и вас, и, надеюсь, нас услышат и остальные коллеги в регионах … и не будут забывать про вопросы, которые для текущей жизни людей на самом деле крайне важны и свою актуальность не потеряли», — подчеркнул Путин.
Путин зафиксировал политический статус-кво в Хакасии, считает хакасский политолог Александр Бортников. «Это определенно знаковое событие, безусловно. В Хакасии действует неформально объявленное политическое перемирие, конечно, не без отдельных эксцессов, но оно продолжается. Возможно, это сигнал от федерального центра продолжать в том же духе. Встреча Путина и Коновалова печатью и подписью высшего уровня зафиксировала сложившийся в регионе статус-кво. Но я бы не говорил здесь о чьей-то победе», — заявил эксперт.
Власть в Хакасии распределена между двумя лагерями, напомнили собеседники URA.RU. Правительство подчинено губернатору-коммунисту Коновалову, а заксобрание — единороссу Сергею Соколу, который конкурировал с действующим главой региона на выборах 2023 года, но по собственному желанию выбыл из предвыборной гонки. Двоевластие приводило к постоянным конфликтам, однако войны утихли в канун довыборов в Госдуму, после того, как КПРФ и ЕР договорились поддержать компромиссную кандидатуру Николая Шульгинова, экс-министра энергетики.
Встреча с Путиным укрепила позиции Коновалова, но это вовсе не значит, что глава Хакасии заслужил полное доверие со стороны главы государства, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «В нашем рейтинге политической устойчивости губернаторов, Коновалов находится в красной зоне, то есть в зоне риска. Понятно, что в ближайшее время его не уберут, иначе вряд ли президент стал бы с ним встречаться», — считает политолог.
Минченко обратил внимание, что Коновалов впервые за почти шесть лет нахождения на своем посту встретился с президентом тет-а-тет. По его мнению, для оценки позиций главы Хакасии примечателен и тот факт, что Путин, говоря о проблемах людей, использовал встречу с Коноваловым для коммуникации с другими губернаторами. «Мне кажется, это тоже показывает место главы Хакасии в пищевой цепочке», — отметил политолог.
Лидер хакасской «Единой России» Сокол продолжит критиковать губернатора-коммуниста, уверен хакасский политолог Михаил Верхотуров. По его мнению, стороны намерены и дальше использовать трудности в регионе в политических целях. В свою очередь Бортников пояснил, что политическая борьба, не пересекающая красных линий, — это нормальный процесс. «Здесь ключевое слово борьба», — подчеркнул собеседник агентства.
Верхотуров признал, что встреча с главой государства стала для главы Хакасии «потрясающей историей с точки зрений медийности». «Те, кто ожидал, что Владимир Владимирович встретится с Коноваловым только для того, чтобы тот впоследствии ушел в отставку по собственному желанию, не дождались этого», — резюмировал эксперт.
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