01 ноября 2024

Госуслуги начали регистрировать владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскомнадзор рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней Фото:

На портале Госуслуг стали регистрировать владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После идентификации страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень, сообщили в telegram-канале Минцифры.

«Владельцы каналов и страниц могут подать заявление, используя специальную форму, предоставляя необходимый объем базовых данных о себе и своем ресурсе, — заявлено в сообщении. В течение 10 рабочих дней Роскомнадзор рассмотрит заявление и примет решение о включении канала или страницы в официальный список.

Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Ранее Госдума РФ приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram, регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре, если у них более 10 тысяч подписчиков. Данный закон приняли на пленарном заседании 30 июля.

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На портале Госуслуг стали регистрировать владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После идентификации страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень, сообщили в telegram-канале Минцифры. «Владельцы каналов и страниц могут подать заявление, используя специальную форму, предоставляя необходимый объем базовых данных о себе и своем ресурсе, — заявлено в сообщении. В течение 10 рабочих дней Роскомнадзор рассмотрит заявление и примет решение о включении канала или страницы в официальный список. Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года. Ранее Госдума РФ приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram, регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре, если у них более 10 тысяч подписчиков. Данный закон приняли на пленарном заседании 30 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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