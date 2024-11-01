Госуслуги начали регистрировать владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков

02 ноября 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU На портале Госуслуг стали регистрировать владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После идентификации страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень, сообщили в telegram-канале Минцифры. «Владельцы каналов и страниц могут подать заявление, используя специальную форму, предоставляя необходимый объем базовых данных о себе и своем ресурсе, — заявлено в сообщении. В течение 10 рабочих дней Роскомнадзор рассмотрит заявление и примет решение о включении канала или страницы в официальный список. Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года. Ранее Госдума РФ приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram, регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре, если у них более 10 тысяч подписчиков. Данный закон приняли на пленарном заседании 30 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На портале Госуслуг стали регистрировать владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После идентификации страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень, сообщили в telegram-канале Минцифры. «Владельцы каналов и страниц могут подать заявление, используя специальную форму, предоставляя необходимый объем базовых данных о себе и своем ресурсе, — заявлено в сообщении. В течение 10 рабочих дней Роскомнадзор рассмотрит заявление и примет решение о включении канала или страницы в официальный список. Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года. Ранее Госдума РФ приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram, регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре, если у них более 10 тысяч подписчиков. Данный закон приняли на пленарном заседании 30 июля.