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01:18
Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии
01:17
Трасса Тюмень — Екатеринбург встала в 30-килметровую пробку
01:07
Байден поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Житель Ставрополья подорвал железную дорогу в Башкирии: что известно о ЧП и задержанном диверсанте. Видео
01:03
Байден срочно отправит Украине последние шесть млрд долларов
01:00
Стала известна причина схода вагонов с углем в Башкирии
00:43
Кубилюс: новый состав Еврокомиссии будет готовить ЕС к войне с Россией
«Единая Россия» решила, с кем пойдет на выборы в Госдуму
00:40
NBC: Минюст США хочет прекратить уголовные дела Трампа
00:35
ПАО «Россети Урал» опубликовало фото застрявшего в снегах Березников болотохода. Видео
00:31
В США раскрыли возможного главу Госдепа при Трампе
Мишустин устранит очереди на дорогостоящие операции для россиян
00:27
На свердловском участке «путинского автобана» бушуют морозы
00:14
В Курганской области загорелся дом из-за неисправного кабеля
00:14
FT: после победы Трампа в США заговорили о возможности снятия санкций с РФ
Как Америка выбирала лидера: распределение голосов по штатам
00:07
В Перми скончалась ученый-биолог ПГНИУ Лидия Переведенцева
06 ноября 2024
23:52
В Салехарде появятся прямые эфиры с ответами на вопросы жителей о очистке дорог
23:51
Курганские власти обратились к водителям из-за снегопада
Два покушения, три жены и «дружба» с Путиным: Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом
23:50
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
23:42
Умер кинематографист, директор культового фильма «Экипаж» Криштул
23:39
В Екатеринбурге мужчина выпал из окна новостройки. Фото
Генштаб ВСУ заявил об удручающем положении на фронте: главное об СВО на 6 ноября
23:37
Кириенко раскрыл, чего хотят участники важного кремлевского проекта
23:33
Собчак рассказала об угрозе России из-за победы Трампа
2
23:26
На ночные улицы Челябинска вышла тяжелая техника. Видео
1
Россия определилась, в какие страны нарастит экспорт продуктов
23:22
Дорожные службы всю ночь будут убирать снег в Кургане
23:12
В Екатеринбурге подростки толпой избили мальчика. Видео
1
23:04
Как выбрать антифриз: 5 способов отличить оригинал от подделки
2
Что России ждать от Трампа на посту президента США
23:03
Макрон заявил о хороших переговорах с Трампом
22:58
Доллар показал рекордный рост после победы Трампа
1
22:54
Про челябинский метеорит сняли фильм
Россия ускорит отмену роуминга в трех странах
22:42
В Пермском крае за четыре дня выпало до 90% осадков от месячной нормы
22:36
Во власти Екатеринбурга посетовали на дефицит чиновников
1
22:30
В тюменской деревне произошел пожар, ставший смертельным. Фото
Путин показал технологии, недоступные США, Канаде и Финляндии
22:29
Украинский чемпион по карате Новиков ликвидирован в зоне СВО
2
22:21
Появилось видео задержания шестого беглеца из липецкой колонии
22:19
Глава прикамского КФХ скрыл смерть тракториста в результате несчастного случая
Кто поздравил Трампа с победой на выборах в США
22:19
Физфак МГУ перешел на дистант из-за кори
2
22:10
Многодетная жительница ЯНАО попросила Бастрыкина помочь ей с жильем
22:01
Топ-10 самых ожидаемых премьер ноября: что посмотреть
В Кремле раскрыли URA.RU, ответит ли Путин на звонок Трампа
21:59
Как водителю снизить нагрузки за рулем
1
21:58
Baza: в Башкирии из-за взрыва сошли с рельсов 22 вагона с углем
3
21:53
Лукашенко поздравил Трампа с возвращением
1
Назвал свою победу «изумительной», а США пообещал «золотой век»: заявления Трампа после окончания голосования
21:48
В регионах России оказался в дефиците жизненно важный препарат для беременных с отрицательным резус-фактором
1
21:34
Агента СБУ, который пытался отравить тортом будущих летчиков на Кубани, отправили под суд
1
21:30
Самые дорогие квартиры в ЖК, выставленные на продажу в Челябинске в 2024 году. Фото
1
В США завершилось всеобщее голосование: когда будут известны результаты выборов
21:27
Чернецкий внезапно напал на банк при свердловском правительстве
1
21:20
Карту опасных мест для женщин пополнил новый район Тюмени
1
21:19
Reuters: Харрис готовит речь о поражении на выборах
ВС РФ зачистили большой участок на юге кураховского направления: карта СВО 6 ноября
21:14
Песков ответил на вопрос челябинского школьника о «мировом зле»
21:12
Стояногло признал поражение на выборах президента Молдавии
4
21:11
Часть школьников из Кургана переведут на дистант из-за снегопада
Трамп или Харрис: промежуточные итоги выборов в США. Инфографика
21:04
Бастрыкин заступился за инвалида из ХМАО, которого оскорбили на парковке
21:04
В Новом Уренгое прошли обыски в ФНС, а убыточный аэропорт акционируют: события дня в ЯНАО
21:00
В Екатеринбурге пьяный водитель снес 15-летнего школьника и скрылся. Видео
Обвинения России в минировании и скандал с Google: что произошло на выборах в США, пока вы спали
20:59
Главе СКР Бастрыкину доложат об убийстве младенца в Челябинской области
20:54
Жительниц ХМАО зовут исцелить душу в лесу
20:50
Метель, визит в Китай и новый предмет в школах: главные новости Кургана за 6 ноября
Трамп или Харрис: что рассказали проголосовавшие на выборах американцы
20:48
Аналитики раскрыли, в каком районе Перми выгоднее покупать «однушку». Карта
20:45
Жители Карталов избили следователей СКР
20:42
Украинские беспилотники атаковали Энергодар и район рядом с ЗАЭС
20:25
Путин подписал указ о праздновании юбилея Жириновского
3
20:23
Экс-глава Сургута перед задержанием уволился из Фонда развития Югры
20:22
Вышел новый сезон сериала «Молодежка»: почему его нужно смотреть
3
20:21
Песков: страны БРИКС не обсуждали новую валюту
2
20:16
В Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Фото
3
20:09
Задержан последний из шести беглецов из липецкой колонии
20:09
В Тюмени на три месяца перекроют одну из улиц. Карта
20:06
Песков заявил, что россиянам неинтересны выборы президента США
3
20:04
Генштаб ВСУ признал тяжелую обстановку на всем фронте
20:03
Губернатор перестраивает свердловскую «Единую Россию», фамилия ответственного всех удивит
1
20:03
В челябинском поселке прокуратура поспособствовала устранению свалки. Фото
20:01
Что случилось в Березниках, где пермяки пять дней сидят без воды
20:00
Уехавший за границу экс-депутат думы Екатеринбурга попал в список экстремистов и террористов
1
19:56
Путин напомнил о необходимости строительства СШХ с выходами к портам Ямала. Видео
19:53
Песков: США могут прекратить конфликт на Украине очень быстро
2
19:50
Песков назвал свои главные качества как пресс-секретаря
19:46
Песков рассказал, как Россия пострадала от США после крушения СССР
2
19:45
Курганский перевозчик Мурадымов вернул себе компанию, которую ранее продал
1
19:42
Полпреду Жоге провели экскурсию по производству дронов «Упырей». Фото
19:41
Нефтяная компания из ХМАО распродает жилые вагоны для вахтовиков. Фото
4
19:40
Запрет соцсетей и 5 лет тюрьмы за СВО: главные новости России и мира в подкасте URA.RU
2
19:34
Челябинцы остались без отопления, света и воды в снежную бурю
1
19:32
В Тюменской области посреди поля погиб рабочий
19:32
Песков ответил, каким будет будущий лидер России
5
19:31
Песков: Россия не будет развиваться, как закрытая коробка
19:28
В трех кварталах Академического района появятся новые детсады на 700 мест
2
19:27
Путин ввел Якушева и Жогу в набсовет «Защитников Отечества»
19:26
Герой России Сайфуллин из Тюмени вошел в состав совета сторонников ЕР
19:24
Песков рассказал об ошеломляющих успехах российской экономики
2
19:15
Академия ФСБ устроит киберолимпиаду в главном вузе Кургана
19:11
В Тюмени за 145 миллионов рублей продают дом с кинозалом и местом для прислуги
19:06
Более 200 тысяч башкир приняли участие в акции «Этнографический диктант»
19:01
Макрон после победы Трампа задумался о самостоятельной Европе
5
19:00
В Екатеринбурге ограничат движение троллейбусов на несколько дней
19:00
Власти объяснили, почему у тюменцев заберут долгожданную парковку
11
19:00
С челябинского оборонщика пытаются списать налоги после суда с экс-работодателем
18:58
Арестованный за коррупцию замглавы Минобороны потерял должность в фонде «Защитники Отечества»
18:57
Путин назначил нового посла в Норвегии
18:53
В Петербурге запретили парковаться во дворах у мусорок
18:51
Топ-10 идей провести Новый год: почему россияне выбирают Беларусь
6
18:51
FT: ВСУ опасаются сокращения поддержки США в случае победы Трампа на выборах
1
18:50
Пермская прокуратура требует закрытия дома престарелых, где скончался постоялец
18:49
На выборы мэра Урая заявились новые кандидаты
1
18:47
Стало известно, когда в центре Екатеринбурга начнут строить 170-метровый небоскреб. Рендеры
2
18:43
ФСБ провела обыск в офисе налоговиков в Новом Уренгое
18:43
Зонты и лопаты: курганцы спасаются от снегопада. Фото, видео
18:42
В УрФУ открыли коворкинг, созданный совместно со студентами
2
18:40
Чем известна Алла Сурикова: знаменитый режиссер отмечает 84-летие
1
18:40
Politico: Трамп составил список, кому он должен отомстить
1
18:37
Посла Молдавии вызвали в МИД России из-за выборов
2
18:33
Скорая не смогла оперативно попасть к детям из-за перерытой улицы в Челябинске. Фото
18:30
Национализированный «Ариант» в Челябинске судится с властями трех регионов
18:30
Миллиардер из ХМАО заплатит башкирским заказчикам неустойку в юанях
18:27
В городе ЯНАО поднимут зарплаты бюджетникам
18:26
Суд отправил в тюрьму детского порноспамера, задержанного следователями Кургана
18:22
В Нижневартовске задумали построить новый большой каток к Новому году
18:13
Тюменские власти рассказали о концепции региона в 2025 году
18:13
ВСУ в Селидове расстреляли семью, чтобы занять ее дом
18:11
Молочную продукцию низкого качества поставляли в детский сад и школу Копейска
18:11
Создатели пермского робота, за которым следит Махонин, сделали амбициозное заявление
18:06
Рейс из Кургана в Санкт-Петербург задержали на шесть часов из-за метели. Скрин
18:06
В Челябинске скончалась лидер женщин-предпринимателей
18:05
Депздрав: единичные случаи вируса Коксаки зафиксированы в Москве
18:01
Майору, собиравшему дань со свердловчанина, смягчили приговор
18:00
У курганцев, экстренно севших в Челябинске, возникли проблемы с возвращением
17:59
Центральный Банк прогнозирует рост ВВП России на 2-3%
17:56
Челябинск из-за снегопада встал в десятибалльные пробки. Скрин
17:56
Курган встал в рекордные десятибалльные пробки. Скрин
17:53
Где многодетным свердловчанкам будут раздавать квартиры и машины
17:52
Копейский завод предлагает деньги за друзей
17:50
В Кургане из-за снегопада отменили десятки рейсов в соседние регионы
17:49
Что известно о новом врио заместителя начальника курганского УФССП
17:47
На Ямале продлили запрет для мигрантов на работу в перевозках
17:42
ЦБ назвал высокой вероятность повышения ключевой ставки в декабре
4
17:41
Путин ввел новые выплаты жителям Донбасса и Новороссии
5
17:36
Предновогодний беспредел: тюменец шесть дней выносил из магазина красную икру
2
17:35
Курганское ГУ МЧС выступило с обращением из-за обрушившегося снегопада
17:35
Якушев призвал Минздрав поторопиться с реабилитацией бойцов СВО
1
17:32
Рэкетир шантажировал знакомого в ХМАО, чтобы купить его машину за бесценок
17:30
Прокурор из Тобольска, уволенный за пьяное ДТП, устроился на работу в мэрию
2
17:30
Пермский экс-депутат ГД Бурнашов после выхода из колонии живет с мамой
17:28
В российских кинотеатрах покажут фильм с Михалковой, снятый в челябинском Париже. Фото
17:27
Где в Тюмени купить транспортную карту и чем она полезна
17:26
Может привести к менингиту: чем опасен вирус Коксаки для детей
17:19
В Свердловской области обнаружили редчайшие растения из Красной книги. Фото
17:18
Путин заявил о новом стратегическом рекорде России. Видео
3
17:16
Старожил Ямала не может добиться нового жилья 20 лет. Фото
1
17:13
В Генштабе ВСУ признали критическую нехватку живой силы в войсках
17:06
На набережной Кургана в снегопад укладывают асфальт. Видео
4
17:05
CNBC: Трамп может позвонить Путину с вопросом по Украине уже завтра
2
17:05
Тюменские таксисты засыпают за рулем, пытаясь заработать больше денег
17:02
Начальник управления СКР по Челябинской области Колбасин обзавелся новым замом
1
17:00
Пермяк отправился в колонию за издевательства над сыновьями
17:00
Единороссы провели ротацию политсовета в протестном центре ЯНАО
16:58
Ремонт дома для семьи участника СВО: Моор принял тюменцев и решил их проблемы
16:58
В МИД России раскрыли, как будут сотрудничать со Штатами и Трампом
1
16:54
Полиция ХМАО разобралась в истории с девушкой, которую силой затащили в машину
16:52
Убыточный аэропорт в ЯНАО будет передан в частную собственность
1
16:51
Курганская ФСБ задержала в Тюмени преподавателя РУДН. Фото
1
16:50
Экс-омбудсмен ЯНАО Сак отказался возвращаться в политику. Инсайд
16:48
Суд продлил арест тюменскому замгубернатора Вахрину и бизнесмену Гоцыку
16:47
Ямальский депутат Тюменской облдумы отреагировал на победу Трампа на выборах в США
16:47
Матвиенко посоветовала замминистра Зеленскому громко не называть свою фамилию. Видео
7
16:44
На «Курганмашзводе» выберут самую лучшую Снегурочку
16:44
Трамп отметил свою победу танцем под песню «Y.M.C.A.». Видео
2
16:43
Курганцы во время снегопада встали в восьмибалльные пробки. Скрин
2
16:36
Путин рассказал о планах России на Арктику. Видео
16:34
В Екатеринбурге резко подорожали лопаты для уборки снега
1
16:33
«Королева TikTok» проинспектировала школьную столовую в Екатеринбурге. Фото
16:32
В Тобольске сломавшиеся пальцы Ленина на памятнике приварят 9 ноября
16:26
Выбросы завода в Златоусте оседают на машинах жителей в виде сажи. Видео
2
16:23
Уголовное дело сотрудника пермского вуза направлено в суд
16:21
В Тюмени стали чаще рожать
16:17
Минтруд рассмотрит предложение тратить маткапитал на образование родителей
16:15
В соцсетях расходится фейк о поставках в Россию украинского масла через ОАЭ
4
16:14
Медики в Новом Уренгое спасли беременную женщину из Антипаютинской тундры
16:14
Из-за метели аэропорту Кургана грозит закрытие до утра
1
16:14
Чиновников и депутатом с двойным гражданством лишили доплат к пенсии
5
16:12
Прикамский калийный гигант наградил лучших студентов региона
16:12
Фадеев: в России нет традиции укутывать женщин-мусульманок с головы до ног
41
16:11
Сергей Лазарев признался в любви к Тюмени
16:07
Шойгу: Россия и Казахстан составят план военного сотрудничества
16:07
Кто строит больше всего жилья в Тюмени
1
16:02
Силовики взялись за тюменских подростков
16:01
Экотропа на острове Веры в Челябинской области стала длиннее на 400 метров. Фото, видео
16:00
В Кургане достраивают проблемное кафе, которое не могли закончить 15 лет. Фото, видео
6
16:00
Экс-директора челябинского «Лукойла» банкротят из-за 134 миллионов рублей
15:59
ВСУ начали массированный обстрел Энергодара
15:59
Почти половине тюменцев не хватает зарплаты на необходимый для жизни минимум
2
15:59
На складах Свердловской области остро не хватает рабочих
2
15:51
Рейс из Махачкалы вылетел в Пермь с задержкой в пять часов
15:50
РЖД исключили вагон с тараканами из состава поезда, следующего в ХМАО
3
15:47
В Тюмени вырос спрос на покупку готового бизнеса
15:46
В Перми нашелся кот-бизнесмен Барсик, за которого обещали 170 тысяч рублей. Фото
1
15:46
«Жил со змеей 14 лет»: почему роман Лерчека и Natan взбудоражил весь интернет
3
15:45
CNN объявил о победе Трампа
2
15:45
Пассажирские теплоходы покинули порт Салехарда и ушли на зимовку в ХМАО
15:45
У главы курганского УФССП Уваровой появился новый врио заместителя из Краснодара. Фото
15:44
Скидки в тюменских магазинах в «черную пятницу» будут доходить до 80%
2
15:44
В Первоуральскую больницу, где массово уволились медики, нагрянули ревизоры
2
15:43
Матвиенко назвала победу Трампа результатом протеста американцев против власти
15:39
В ХМАО «моржи» открыли сезон зимнего купания. Видео
1
15:39
Челябинские синоптики усилили штормовое предупреждение на 6 и 7 ноября
1
15:39
На экраны выходит фильм о пермском благотворительном фонде «Дедморозим»
15:37
Стало известно, когда Тюмень накроет снегом
15:36
Главный пристав России приехал к Куйвашеву. Фото
5
15:35
Жители ХМАО пожаловались на условия работы на складе Ozon
15:33
Жильцы дома в поселке ЯНАО остались без воды из-за «Северного характера»
15:28
Ростех провел рокировку руководителей в авиакластере
15:27
Рецидивист из ХМАО случайно забил ногами до смерти знакомого
3
15:25
Где в Екатеринбурге купить дешевое сливочное масло. Инфографика
15:22
Жители Тюмени хотят обратиться к властям из-за «наливаек»
2
15:22
В суде по делу о насилии в спецшколе Екатеринбурга произошла стычка. Фото, видео
15:21
Продавали пиво и грелись кирпичами: какими были первые трамваи в Екатеринбурге. Фото
15:17
Стало известно, кто займет пост главного тренера «Урала»
1
15:16
Пермский суд подтвердил отказ признавать оскорбительным слово «овца»
1
15:16
Украине указали на главную стратегическую ошибку в конфликте с Россией
1
15:15
В Кургане из-за сильной метели временно закрыли аэропорт
15:15
Тюменские власти рассказали, почему подорожала молочка
15:14
На Челябинск обрушилась метель. Видео
1
15:14
Тюменскую трассу занесло снегом. Видео
15:10
В Салехарде построят детский сад в форме полумесяца
1
15:09
В центре Челябинска на голову жильцов падают крысы. Фото
3
15:07
В пермских школах начали изучать песни Шамана
3
15:07
На экраны возвращается «Мосгаз»: чем удивит новый сезон
1
15:06
В Кургане мобилизовали десятки единиц техники для борьбы со снегом. Фото
9
15:05
В ЦВО решили судьбу свердловского бойца, которого признали дезертиром
15:04
Депутат думы ХМАО Андреев будет лишен мандата после скандала с ВНЖ Италии
15:02
На что имеют право пассажиры рейса Сочи-Курган, который не долетел до точки назначения
1
15:01
Экс-главный тренер челябинского «Трактора» Заварухин возглавил «Амур»
15:01
Челябинский губернатор Текслер наградил главу правительства ЛНР Ковальчука
14:57
В тюменском политбомонде боятся, что в 2026 году жители не захотят принимать участие в выборах
14:56
Forbes: Украина может планировать еще одно наступление на российское приграничье
2
14:54
Спикер заксо предотвратила бюджетный коллапс в Свердловской области: депутаты уступили кабмину
4
14:52
В Тюмень придет резкое похолодание
14:49
ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ
2
14:46
В Тюмени дядя заплатил за племянника 76 000 рублей штрафов
14:46
В городе ЯНАО потратят десятки миллионов рублей на возведение ледовых городков
14:45
«Мисс России» Никитчук задержали за контрабанду
9
14:43
Челябинские бизнесмены стали массово скупать кафе и пункты выдачи заказов
14:42
Совет Федерации одобрил ужесточение миграционной политики
4
14:39
На трассе в ХМАО бульдозер раздавил автомобиль. Фото
14:36
Стали известны подробности жуткого убийства новорожденного в Челябинской области. Фото
10
14:34
Пассажиров самолета Сочи-Курган просят переждать метель в Челябинске
2
14:31
Аверьянов покинул пост главного тренера «Урала»
14:30
В Кремле рассказали, как победа Трампа отразится на СВО
9
14:30
Песков рассказал, как Путин отреагировал на победу Трампа
3
14:30
Песков: отношения России и США находятся в исторически низкой точке
14:30
В Кремле рассказали, когда Путин поздравит Трампа с победой
5
14:28
Торги акциями челябинского золотодобытчика стартовали на бирже Санкт-Петербурга
14:25
Что ждет свердловских бойцов СВО, попавших в плен на Украине
14:24
Из Тюмени распродают билеты в Египет за 6 000 рублей
14:22
Курганский губернатор Шумков срочно обратился к жителям из-за плохой погоды
3
14:19
ВС РФ взяли Антоновку и Максимовку в ДНР
14:15
Гостья из Таджикистана пыталась провезти в Тюмень нелегальные босоножки
14:15
В Екатеринбурге презервативы прячут от воров в огромные боксы. Фото
1
14:11
Самолет, летевший из Сочи в Курган, экстренно приземлился в Челябинске. Видео
1
14:10
Студенты президентской академии приехали на практику в Салехард
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