«Единая Россия» оказала значительное влияние на формирование нового бюджета России, который был принят в основном чтении с рядом важнейших социальных поправок. Они ориентированы на ключевые направления развития страны и на выполнение народной программы партии.
«На мероприятия народной программы партии мы дополнительно закладываем 161 миллиард рублей. Эти деньги пойдут, в том числе, на комплексное развитие сельских территорий, продолжение программ льготного лизинга, мероприятия по мелиорации», — приводит слова врио секретаря Генсовета партии Владимира Якушева пресс-служба «Единой России».
В результате инициативы партии в бюджете запланировано увеличение финансирования социальной поддержки, молодежных программ и развития регионов. Выделены средства на агропромышленный комплекс, науку и инфраструктуру детского отдыха. Дополнительно выделят 60 миллиардов рублей на улучшение дорожной инфраструктуры к 2030 году.
Также предполагается поддержка участников СВО, дальневосточных семей и развитие молодежного предпринимательства. Увеличится финансирование образовательных инициатив, включая Всероссийскую олимпиаду студентов и проекты по поддержке русского языка за границей. Программа «Билет в будущее» получит дополнительные средства для профориентации школьников, будет создано более 800 мест для отдыха детей и проведен капитальный ремонт летних лагерей.
«Единая Россия» работала над бюджетом, включая финансирование строительства и капремонта учебных заведений, обеспечение горячим питанием младшеклассников и подготовку инженерных кадров. Проект бюджета на 2025-2027 годы был поддержан партией, что гарантирует выполнение социальных обязательств и технологический суверенитет.
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