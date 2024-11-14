Иностранец распространял детскую порнографию в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге иностранец распространял порно в интернете Фото:

В Санкт-Петербурге житель, состоявший на миграционном учете, отправлял ролики порнографического содержания с участием детей пользователям в соцсетях. Для этого он пользовался VPN-сервисами, чтобы скрыть свой IP-адрес.

«С помощью VPN [иностранец из Санкт-Петербурга] отправлял порнографические материалы [с участием несовершеннолетних] в личные сообщения пользователям в соцсетях», — уточнил собеседник телеканала Рен ТВ. Возбуждено уголовное дело по статье о распространении порно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В июле по похожему делу был задержан иностранец. Он распространял порно с участием несовершеннолетних в Курганской области. Мужчину по итогу приговорили к 25 годам заключения.

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В Санкт-Петербурге житель, состоявший на миграционном учете, отправлял ролики порнографического содержания с участием детей пользователям в соцсетях. Для этого он пользовался VPN-сервисами, чтобы скрыть свой IP-адрес. «С помощью VPN [иностранец из Санкт-Петербурга] отправлял порнографические материалы [с участием несовершеннолетних] в личные сообщения пользователям в соцсетях», — уточнил собеседник телеканала Рен ТВ. Возбуждено уголовное дело по статье о распространении порно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В июле по похожему делу был задержан иностранец. Он распространял порно с участием несовершеннолетних в Курганской области. Мужчину по итогу приговорили к 25 годам заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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