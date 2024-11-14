Общество Иностранец распространял детскую порнографию в Санкт-Петербурге 14 ноября 2024 в 12:20 Размер текста - 17 + В Санкт-Петербурге иностранец распространял порно в интернете Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Санкт-Петербурге житель, состоявший на миграционном учете, отправлял ролики порнографического содержания с участием детей пользователям в соцсетях. Для этого он пользовался VPN-сервисами, чтобы скрыть свой IP-адрес. «С помощью VPN [иностранец из Санкт-Петербурга] отправлял порнографические материалы [с участием несовершеннолетних] в личные сообщения пользователям в соцсетях», — уточнил собеседник телеканала Рен ТВ. Возбуждено уголовное дело по статье о распространении порно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В июле по похожему делу был задержан иностранец. Он распространял порно с участием несовершеннолетних в Курганской области. Мужчину по итогу приговорили к 25 годам заключения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Санкт-Петербурге житель, состоявший на миграционном учете, отправлял ролики порнографического содержания с участием детей пользователям в соцсетях. Для этого он пользовался VPN-сервисами, чтобы скрыть свой IP-адрес. «С помощью VPN [иностранец из Санкт-Петербурга] отправлял порнографические материалы [с участием несовершеннолетних] в личные сообщения пользователям в соцсетях», — уточнил собеседник телеканала Рен ТВ. Возбуждено уголовное дело по статье о распространении порно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В июле по похожему делу был задержан иностранец. Он распространял порно с участием несовершеннолетних в Курганской области. Мужчину по итогу приговорили к 25 годам заключения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям