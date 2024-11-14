Сотни россиян застряли на Бали из-за извержения вулкана

Российские туристы застряли на Бали из-за извержения вулкана Левотоби
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Россияне уже два дня ночуют в аэропорту, пишет Shot
Россияне уже два дня ночуют в аэропорту, пишет Shot Фото:

Сотни российских туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки, который расположен на острове Флорес. Это природное явление началось 4 ноября.

«Россияне застряли на Бали из-за извержения вулкана», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что извержение Левотоби Лаки-Лаки началось 4 ноября. В результате этого погибли десять человек. Более 80 международных рейсов в Индонезию отменены. Россияне уже два дня ночуют в терминале аэропорта Денпасара без еды и воды.

Авиакомпании предлагают бронировать билеты на будущее за свой счет, но цены на рейсы до Москвы превышают 700 тысяч рублей. Многие туристы оказались без средств на билеты и еду. Посольство рекомендует избегать опасных зон и ожидает, что полеты возобновятся не раньше, чем через несколько дней, передали в telegram-канале.

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Сотни российских туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки, который расположен на острове Флорес. Это природное явление началось 4 ноября. «Россияне застряли на Бали из-за извержения вулкана», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что извержение Левотоби Лаки-Лаки началось 4 ноября. В результате этого погибли десять человек. Более 80 международных рейсов в Индонезию отменены. Россияне уже два дня ночуют в терминале аэропорта Денпасара без еды и воды. Авиакомпании предлагают бронировать билеты на будущее за свой счет, но цены на рейсы до Москвы превышают 700 тысяч рублей. Многие туристы оказались без средств на билеты и еду. Посольство рекомендует избегать опасных зон и ожидает, что полеты возобновятся не раньше, чем через несколько дней, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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