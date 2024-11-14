Сотни россиян застряли на Бали из-за извержения вулкана

Сотни российских туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки, который расположен на острове Флорес. Это природное явление началось 4 ноября.
«Россияне застряли на Бали из-за извержения вулкана», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что извержение Левотоби Лаки-Лаки началось 4 ноября. В результате этого погибли десять человек. Более 80 международных рейсов в Индонезию отменены. Россияне уже два дня ночуют в терминале аэропорта Денпасара без еды и воды.
Авиакомпании предлагают бронировать билеты на будущее за свой счет, но цены на рейсы до Москвы превышают 700 тысяч рублей. Многие туристы оказались без средств на билеты и еду. Посольство рекомендует избегать опасных зон и ожидает, что полеты возобновятся не раньше, чем через несколько дней, передали в telegram-канале.
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