Лаврентьев: ГУР в Сирии ликвидируют за помощь террористам

Сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины, вооружающих террористов в Идлибе в Сирии, отследят и ликвидируют. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. По его словам, эти лица будут охарактеризованы как пособники террористов.
«Все эти люди, которые находятся на территории Сирии, они будут, я думаю и уверен даже в этом, отслежены и ликвидированы как пособники терроризма. Нужно называть вещи своими именами: те, кто помогает, вооружает радикалов из „Хайят Тахрир аш-Шам“ (признана террористической организацией, запрещена в РФ — прим. URA.RU), это террористическая организация, которая признана ООН как таковая, я считаю, что это, безусловно, требует соответствующей, причем жесткой реакции», — подчеркнул Лаврентьев. Его слова передает ТАСС.
Дополнительно Лаврентьев уточнил, что российский воинский контингент присутствует на территории Сирии и будет принимать меры в ответ на действия украинских разведчиков. Он выразил уверенность в том, что реакция на действия ГУР Украины будет жесткой и немедленной.
В Сирии неоднократно заявляли о присутствии украинских военных в стране. Отмечается, что находятся они там незаконно и стремятся установить связи с террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам». По информации сирийских источников, цель такого сотрудничества — использование возможностей группировки против России.
Не так давно Лаврентьев подтвердил нахождение украинцев в стране. По его словам, в Сирии находятся сотрудники украинской разведки, которые занимаются передачей оружия террористам в городе Идлиб.
Кроме того, недавно часть террористов на севере Мали также подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Об этом сообщил глава МИД Мали Абдулайе Диоп на форуме Россия — Африка.
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