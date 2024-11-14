Всем жителям Курской области пообещали жилищные сертификаты

Все жители приграничных районов Курской области смогут получить жилищные сертификаты вне зависимости от степени разрушения жилья. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
«Сертификаты получат все, вне зависимости от степени разрушения», — передает слова Старовойта ТАСС. Министр добавил, что при использовании сертификата на территории региона земельный участок останется за владельцем.
В Курской области первыми получателями жилищных сертификатов станут многодетные семьи, пенсионеры и участники СВО. На встрече с губернатором Курской области Алексеем Смирновым жители поднимали вопросы о территориях, имеющих право на получение сертификатов, а также условиях и сроках их выдачи.
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