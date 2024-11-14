Главу Кореневского района Курской области отправили в отставку

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Судейская коллегия. Курган, отставка, пустое кресло, кресло
Марина Дегтярева отправлена в отставку, сообщил Сергей Бондарев Фото:

Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву отправили в отставку. Причиной послужила плохо организованная эвакуация местных жителей в связи с украинским вторжением в регион. Об этом сообщил общественник Сергей Бондарев.

«Главу района сняли за недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами», — заявил Сергей Бондарев. Его слова приводит ТАСС.

По информации telegram-канала Mash, все случилось 14 ноября на встрече с местными жителями. Люди в очередной раз спрашивали, почему выезд организовали так плохо и никому до этого не было дела.

На днях, 12 ноября, о своей отставке сообщал глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. Отмечалось, что на своем посту он отказывался встречаться с горожанами, чтобы обсудить обстановку в регионе после 6 августа — с начала вторжения ВСУ.

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Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву отправили в отставку. Причиной послужила плохо организованная эвакуация местных жителей в связи с украинским вторжением в регион. Об этом сообщил общественник Сергей Бондарев. «Главу района сняли за недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами», — заявил Сергей Бондарев. Его слова приводит ТАСС. По информации telegram-канала Mash, все случилось 14 ноября на встрече с местными жителями. Люди в очередной раз спрашивали, почему выезд организовали так плохо и никому до этого не было дела. На днях, 12 ноября, о своей отставке сообщал глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. Отмечалось, что на своем посту он отказывался встречаться с горожанами, чтобы обсудить обстановку в регионе после 6 августа — с начала вторжения ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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