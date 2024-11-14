В Курской области освистали главу района за хвастовство медалью за оборону

Жители Курской области проявили свое недовольство по отношению к экс-главе Кореневского района Марине Дегтяревой, освистав ее за хвастовство медалью за заслуги в укреплении обороны. Она утверждала, что аналогичную награду получили все руководители приграничных районов.
«Марина Дегтярева похвасталась медалью на той самой встрече с местными. После этого ее освистали», — сообщает telegram-канал Mash. На встрече она подчеркнула, что медали были вручены всем главам приграничных районов, что вызвало недовольство среди присутствующих. Участники встречи также обсуждали вопросы эвакуации жителей.
Дегтярева была уволена 14 ноября, став второй главой района, потерявшей должность за короткий срок. Ранее уволили главу Суджанского района Александра Богачева, который также не пользовался поддержкой населения. Его отставку встречали аплодисментами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.