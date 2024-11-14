«Не берите на себя роль бога»: Львова-Белова эмоционально высказалась о детях в приютах

В регионах пройдут проверки обоснованности нахождения детей в приютах
© Служба новостей «URA.RU»
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Регионы проверят обоснованность размещения детей в приютах
Регионы проверят обоснованность размещения детей в приютах Фото:

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова призвала регионы проверить обоснованность нахождения детей в детских домах и приютах. Об этом она заявила на форуме «Жить и воспитываться в семье», который проходил в Новосибирске.

«Необоснованное нахождение ребенка в таком учреждении — это преступление. К сожалению, сейчас для нас это норма. Создайте консилиумы, возьмите личные дела, проанализируйте их»,  — заявила Львова-Белова. Трансляция ее выступления велась в группе «Министерство труда и социального развития НСО» в VK Видео.

По словам уполномоченной, в этом году во всех регионах России пройдет государственная инспекция профилактики социального сиротства. «Наша задача сейчас  проехать всю страну. Мы побывали уже в 27 регионах, просмотрели 2237 дел, из которых 1162 случая взяли в работу», — сообщила детский омбудсмен. Уже сейчас 20% из этого числа детей вернулись в кровные семьи.

Львова-Белова рассказала, что часто сталкивается с практикой временного размещения детей в учреждениях с целью оказания помощи семье. Но семьям можно помогать по-разному, не обязательно помещать детей в стационары, уверен омбудсмен. При этом годовое содержание ребенка в учреждении обходится в 1,5-2 млн. рублей. «Сколько помощи семьям мы могли бы оказать вместо содержания одного койко-места», — отметила Львова-Белова. Она призвала органы опеки не брать на себя роль бога. «Если мама выполнила все требования, на каком основании мы держим ребенка? Вы передайте его в семью и прикрепите к ним куратора», — отметила она.

Также омбудсмен заявила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка начинает работать с делами о лишении либо ограничении родительских прав. «По нашим данным, каждое четвертое исковое заявление можно взять в работу и проверить такое решение на обоснованность», — говорит она.

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Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова призвала регионы проверить обоснованность нахождения детей в детских домах и приютах. Об этом она заявила на форуме «Жить и воспитываться в семье», который проходил в Новосибирске. «Необоснованное нахождение ребенка в таком учреждении — это преступление. К сожалению, сейчас для нас это норма. Создайте консилиумы, возьмите личные дела, проанализируйте их»,  — заявила Львова-Белова. Трансляция ее выступления велась в группе «Министерство труда и социального развития НСО» в VK Видео. По словам уполномоченной, в этом году во всех регионах России пройдет государственная инспекция профилактики социального сиротства. «Наша задача сейчас  проехать всю страну. Мы побывали уже в 27 регионах, просмотрели 2237 дел, из которых 1162 случая взяли в работу», — сообщила детский омбудсмен. Уже сейчас 20% из этого числа детей вернулись в кровные семьи. Львова-Белова рассказала, что часто сталкивается с практикой временного размещения детей в учреждениях с целью оказания помощи семье. Но семьям можно помогать по-разному, не обязательно помещать детей в стационары, уверен омбудсмен. При этом годовое содержание ребенка в учреждении обходится в 1,5-2 млн. рублей. «Сколько помощи семьям мы могли бы оказать вместо содержания одного койко-места», — отметила Львова-Белова. Она призвала органы опеки не брать на себя роль бога. «Если мама выполнила все требования, на каком основании мы держим ребенка? Вы передайте его в семью и прикрепите к ним куратора», — отметила она. Также омбудсмен заявила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка начинает работать с делами о лишении либо ограничении родительских прав. «По нашим данным, каждое четвертое исковое заявление можно взять в работу и проверить такое решение на обоснованность», — говорит она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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