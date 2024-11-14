Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова призвала регионы проверить обоснованность нахождения детей в детских домах и приютах. Об этом она заявила на форуме «Жить и воспитываться в семье», который проходил в Новосибирске.
«Необоснованное нахождение ребенка в таком учреждении — это преступление. К сожалению, сейчас для нас это норма. Создайте консилиумы, возьмите личные дела, проанализируйте их», — заявила Львова-Белова. Трансляция ее выступления велась в группе «Министерство труда и социального развития НСО» в VK Видео.
По словам уполномоченной, в этом году во всех регионах России пройдет государственная инспекция профилактики социального сиротства. «Наша задача сейчас проехать всю страну. Мы побывали уже в 27 регионах, просмотрели 2237 дел, из которых 1162 случая взяли в работу», — сообщила детский омбудсмен. Уже сейчас 20% из этого числа детей вернулись в кровные семьи.
Львова-Белова рассказала, что часто сталкивается с практикой временного размещения детей в учреждениях с целью оказания помощи семье. Но семьям можно помогать по-разному, не обязательно помещать детей в стационары, уверен омбудсмен. При этом годовое содержание ребенка в учреждении обходится в 1,5-2 млн. рублей. «Сколько помощи семьям мы могли бы оказать вместо содержания одного койко-места», — отметила Львова-Белова. Она призвала органы опеки не брать на себя роль бога. «Если мама выполнила все требования, на каком основании мы держим ребенка? Вы передайте его в семью и прикрепите к ним куратора», — отметила она.
Также омбудсмен заявила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка начинает работать с делами о лишении либо ограничении родительских прав. «По нашим данным, каждое четвертое исковое заявление можно взять в работу и проверить такое решение на обоснованность», — говорит она.
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