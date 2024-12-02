02 декабря 2024

Путин: на месте «Сириуса» хотели построить казино и рынок

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Владимир Путин заявил, что вместо образовательного центра могло появится казино
Владимир Путин заявил, что вместо образовательного центра могло появится казино Фото:

На месте образовательного центра «Сириус» в Сочи предлагалось построить большой рынок и казино. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными.

«Некоторые коллеги раньше предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится образовательный центр „Сириус“. Но от таких замыслов было решено отказаться», — передает слова Путина РИА Новости.

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи был создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Упор в «Сириусе» делается на изучение точных наук. Также в работе центра активно используются цифровые технологии.

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На месте образовательного центра «Сириус» в Сочи предлагалось построить большой рынок и казино. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными. «Некоторые коллеги раньше предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится образовательный центр „Сириус“. Но от таких замыслов было решено отказаться», — передает слова Путина РИА Новости. Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи был создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Упор в «Сириусе» делается на изучение точных наук. Также в работе центра активно используются цифровые технологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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