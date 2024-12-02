Путин: на месте «Сириуса» хотели построить казино и рынок

На месте образовательного центра «Сириус» в Сочи предлагалось построить большой рынок и казино. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными.
«Некоторые коллеги раньше предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится образовательный центр „Сириус“. Но от таких замыслов было решено отказаться», — передает слова Путина РИА Новости.
Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи был создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Упор в «Сириусе» делается на изучение точных наук. Также в работе центра активно используются цифровые технологии.
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