В России хотят увеличить срок ремонта машин по ОСАГО

В России может быть увеличен срок ремонта по ОСАГО до 45 дней. Такая мера позволит чинить примерно в два раза больше машин. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
«Я думаю, в начале следующего года состоится второе чтение соответствующего законопроекта. И в 2025-м срок ремонта по ОСАГО уже могут увеличить до 45 дней», — рассказал Уфимцев газете «Известия».
Он подчеркнул, что одно такое изменение «не вылечит рынок». Уфимцев отметил, что из-за увеличившихся сроков поставки запчастей, на срок от трех недель до нескольких месяцев, страховщикам крайне трудно успеть восстановить машину за 30 дней. По первоначальной задумке срок поставки деталей хотели вычеркнуть из времени ремонта, но от такой идеи пришлось отказаться.
Глава союза подчеркнул, что страховщики предлагают расширить тариф по ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса, передает RT. По его словам, рынок и государственные органы смогут контролировать это значение.
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