Польша пошла на жесткие меры против украинцев

С 9 сентября в Польше вступают в силу новые правила, направленные на ужесточение контроля за трудоустройством граждан Украины, проживающих на территории республики. Теперь украинцы будут ежемесячно проходить проверки на предмет занятости. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык.
«У нас простая система получения пособия „800+“. Заявление подается один раз и целый год пособие перечисляется автоматически. Но в случае граждан Украины будет ежемесячная проверка их трудовой активности», — сказал Душчык в эфире Польского телевидения. Неработающие украинцы будут лишаться права на получение социальных выплат.
Решение о введении дополнительных проверок связано с изменениями в социальной политике Польши по отношению к иностранцам. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предусматривал предоставление социальных выплат и медицинского обеспечения неработающим гражданам Украины. Это касается, в первую очередь, ежемесячного пособия «800+» — выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.