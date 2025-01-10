В США заявили, что Украина не готова к мирным переговорам

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Кирби заявил, что в США не ожиданий на тему готовности Украины к переговорам с РФ
Кирби заявил, что в США не ожиданий на тему готовности Украины к переговорам с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация США считает, что ни Украина, ни Россия в настоящий момент не готовы к проведению переговоров. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Сейчас нет ожидания, что одна или другая сторона готова вести переговоры», — сказал Джон Кирби во время брифинга для журналистов. Такой ответ он дал на вопрос о текущей ситуации на Украине.

В ходе «Прямой линии» 19 декабря, Владимир Путин выразил готовность России к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что диалог должен строиться в рамках Стамбульского договора и без предварительных условий. С другой стороны, в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, Владимир Зеленский также заявил о желании Украины немедленно прекратить огонь и начать переговоры с Россией, при условии обеспечения дальнейшей безопасности страны.

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Администрация США считает, что ни Украина, ни Россия в настоящий момент не готовы к проведению переговоров. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Сейчас нет ожидания, что одна или другая сторона готова вести переговоры», — сказал Джон Кирби во время брифинга для журналистов. Такой ответ он дал на вопрос о текущей ситуации на Украине. В ходе «Прямой линии» 19 декабря, Владимир Путин выразил готовность России к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что диалог должен строиться в рамках Стамбульского договора и без предварительных условий. С другой стороны, в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, Владимир Зеленский также заявил о желании Украины немедленно прекратить огонь и начать переговоры с Россией, при условии обеспечения дальнейшей безопасности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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