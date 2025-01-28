Подтвердилась информация о смерти скандально известного блогера Лены Миро

Появилось подтверждение смерти скандально известного блогера и писательницы Лены Миро (Елены Мироненко). Она ушла из жизни 20 апреля 2024 года. В связи с ее кончиной в родной для женщины Белгородской области открыли наследственное дело.
«После смерти блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) открыли наследственное дело», — сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Дело было инициировано у нотариуса, зарегистрированного в городе Старый Оскол.
В качестве подтверждения смерти Миро, выписка из ЕГРИП указывает на прекращение ее деятельности как индивидуального предпринимателя. «Прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Мироненко Елена Владимировна — ред. URA.RU) в связи со смертью данного лица», — говорится в документе.
С апреля 2024 года начали появляться слухи о смерти Мироненко. По неподтвержденным данным, она стала жертвой дорожно-транспортного происшествия в США, после чего впала в кому и умерла. Однако официального подтверждения от родственников или близких друзей так и не последовало.
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