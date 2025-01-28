Подтвердилась информация о смерти скандально известного блогера Лены Миро

РИАН: в Белгородской области открыли дело после смерти блогера Миро
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В Белгородской области открыли дело после смерти блогера Миро
В Белгородской области открыли дело после смерти блогера Миро Фото:

Появилось подтверждение смерти скандально известного блогера и писательницы Лены Миро (Елены Мироненко). Она ушла из жизни 20 апреля 2024 года.  В связи с ее кончиной в родной для женщины Белгородской области открыли наследственное дело.

«После смерти блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) открыли наследственное дело», — сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Дело было инициировано у нотариуса, зарегистрированного в городе Старый Оскол.

В качестве подтверждения смерти Миро, выписка из ЕГРИП указывает на прекращение ее деятельности как индивидуального предпринимателя. «Прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Мироненко Елена Владимировна — ред. URA.RU) в связи со смертью данного лица», — говорится в документе.

С апреля 2024 года начали появляться слухи о смерти Мироненко. По неподтвержденным данным, она стала жертвой дорожно-транспортного происшествия в США, после чего впала в кому и умерла. Однако официального подтверждения от родственников или близких друзей так и не последовало.

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Появилось подтверждение смерти скандально известного блогера и писательницы Лены Миро (Елены Мироненко). Она ушла из жизни 20 апреля 2024 года.  В связи с ее кончиной в родной для женщины Белгородской области открыли наследственное дело. «После смерти блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) открыли наследственное дело», — сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Дело было инициировано у нотариуса, зарегистрированного в городе Старый Оскол. В качестве подтверждения смерти Миро, выписка из ЕГРИП указывает на прекращение ее деятельности как индивидуального предпринимателя. «Прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Мироненко Елена Владимировна — ред. URA.RU) в связи со смертью данного лица», — говорится в документе. С апреля 2024 года начали появляться слухи о смерти Мироненко. По неподтвержденным данным, она стала жертвой дорожно-транспортного происшествия в США, после чего впала в кому и умерла. Однако официального подтверждения от родственников или близких друзей так и не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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