Рубль укрепился на фоне переговоров Путина и Трампа

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На фоне разговора Путина и Трампа наблюдается укрепление рубля
На фоне разговора Путина и Трампа наблюдается укрепление рубля Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Акции крупных российских компаний продемонстрировали значительный рост после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Наблюдается укрепление рубля, который достиг отметки в 93 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

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Акции крупных российских компаний продемонстрировали значительный рост после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Наблюдается укрепление рубля, который достиг отметки в 93 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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