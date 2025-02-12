Рубль укрепился на фоне переговоров Путина и Трампа

На фоне разговора Путина и Трампа наблюдается укрепление рубля
новость из сюжетаПереговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине
Акции крупных российских компаний продемонстрировали значительный рост после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Наблюдается укрепление рубля, который достиг отметки в 93 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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